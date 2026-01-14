Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.