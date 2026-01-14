Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

Fotografía del presidente Donald Trump en Palm Beach.OFICINA DE PRENSA DE PRESIDENCIA.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.