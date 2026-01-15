Trump ofrece por Groenlandia 700.000 millones de dólares o la conquista de la isla

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen (izq.), y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, ofrecen declaraciones a los medios de comunicación tras su reunión con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Embajada de Dinamarca en Washington.SHAWN THEW

La reunión de ayer en la Casa Blanca sobre Groenlandia terminó antes de lo previsto. Apenas duró una hora. El encuentro en el que participaban el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, ha estado marcado por las declaraciones previas de Donald Trump. El presidente de EE UU ha dicho que su país «necesita Groenlandia por razones de seguridad». Cualquier cosa que no sea eso es inaceptable", ha zanjado. De hecho, el magnate ha encargado a Rubio un plan para adquirir la isla. Según la cadena NBC New, la primera oferta será de 700.000 millones de dólares (601.000 millones de euros al cambio actual), que es la estimación que ha realizado un grupo de expertos y exaltos cargos de Washington. Tras el encuentro, la delegación europea mantiene la soberanía como línea roja, aunque ha tendido la mano al presidente norteamericano: «Estamos dispuestos a colaborar, como hemos hecho durante cien años, pero no queremos pertenecer a Estados Unidos", ha recalcado la representante de Groenlandia, que ha expresado su «esperanza» en llegar a un acuerdo en futuras reuniones.

"Compartimos hasta cierto punto la preocupación del presidente Trump, por la seguridad de la zona. Hay una nueva situación en el Ártico, pero no veo una amenaza real de China o Rusia", ha declarado Rasmussen. «Nuestros servicios de inteligencia no han detectado un barco de guerra chino en aguas cercanas desde hace una década", ha añadido. Las dos partes han acordado la creación de un grupo de trabajo para avanzar en la negociación de un futuro acuerdo.

La delegación danesa y groenlandesa ha acudido a la cita con miedo a sufrir una encerrona como la padeció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el inicio de 2025. Las declaraciones previas de Trump no auguraban nada bueno: el magnate ha dejado claro que se anexionará la isla «por las buenas o por las malas». O la compra o la invade. Y desde la captura el 3 de enero del mandatario chavista Nicolás Maduro, las amenazas del líder republicano tienen aún más peso. Trump quiere Groenlandia. «La necesitamos", insiste. No se conforma con tener un control indirecto sobre ese vasto territorio helado a través de la Otan. Ya cuenta con una base militar, Pituffik, en la que hay apenas 150 soldados, frente a los más de 6.000 que llegó a desplegar durante la Guerra Fría con la Unión Soviética.

Un tratado firmado por EEUU y Dinamarca tras la II Guerra Mundial da derecho a Washington a tener en la isla las bases y el número de militares que considere necesario. Mientras los países europeos, alarmados por la deriva expansionista de su aliado estadounidense, cierran pactos para incrementar la presencia militar de la Otan en este territorio helado, Trump va por su propio camino. No está dispuesto a compartir este tesoro que contiene una enorme riqueza mineral, incluidas tierras raras, y que es vital para "la seguridad de Estados Unidos".

El magnate considera que Groenlandia es clave en la 'Cúpula Dorada' que tiene previsto levantar como escudo ante un hipotético ataque con misiles por parte de Rusia.

Copenhague despliega tropas

Trump, que parece metido en una partida a tres bandas con Pekín y Moscú para repartirse el mundo, insiste en que sólo EEUU pude "garantizar la seguridad de la isla autónoma danesa. "Si no lo hacemos nosotros, lo harán China o Rusia. Y eso no lo permitiremos", subraya. El Ejecutivo danés ha anunciado el incremento de la presencia en Groenlandia de sus fuerzas armadas. "Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico. Por tanto, el Gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del Ejército danés en la isla, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN", han señalado fuentes oficiales de Copenhague. Si Trump cumpliera su amenaza y ordenara la invasión militar de Groenlandia, territorio autónomo de un país miembro de la Alianza Atlántica, este organismo defensivo saltaría por los aires.