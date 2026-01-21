La UE promete una respuesta «firme, unida y calmada» a la amenaza de Trump

Publicado por Agencias Estrasburgo Creado: Actualizado:

Europa coge aire tras un fin de semana de infarto, en el que las tensiones con EE UU han escalado hasta límites inimaginables. Los representantes europeos se preparan de cara a la reunión que mantendrán este jueves en Bruselas y en el que calibrarán la respuesta ante los aranceles del 25% que el mandatario norteamericano, Donald Trump, ha anunciado sobre ocho países europeos, por no apoyar sus planes de hacerse con Groenlandia. El martes, representantes europeos dejaron claro que el bloque comunitario responderá de forma «firme y unida» a estas amenazas, pero también «con calma», negándose a participar en la espiral de locura creada por el polémico líder republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de que no es momento «de imperialismos» y apostó por la cooperación. El mismo día en el que el presidente estadounidense publicaba orgulloso fotos hechas con inteligencia artificial (IA) en las que simulaba una conquista de Groenlandia, Europa optó por la cautela y la responsabilidad. Todos los ojos a los dos lados del Atlántico estaban puestos en la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que debía dar un discurso en el Foro Económico de Davos. En su intervención subrayó que los aranceles adicionales que propone Washington son «un error» y prometió una respuesta europea «inquebrantable, unida y proporcionada». La política alemana —al igual que el resto de dirigentes europeos— trató de hacer entrar en razón al inquilino de la Casa Blanca, explicando que la seguridad ártica que tanto preocupa a Trump sólo se logrará «trabajando juntos», de la mano de los aliados europeos. La presidenta del Ejecutivo comunitario —que podría mantener esta semana una reunión con Trump en el marco del foro económico de Davos— destacó que Europa «está comprometida en la seguridad de la región ártica» y que «comparte los objetivos de EE UU». De este modo, recordó que Finlandia ha vendido uno de sus primeros rompehielos a Washington y que los países aliados de la OTAN tienen tropas listas para ser enviadas a esta región «inmediatamente». Este mismo martes, Estados Unidos y Canadá enviaron cazas al aeródromo de la base militar estadounidense Pituffik, en la isla ártica, un traslado que ambos países afirman que estaba planificado desde hace tiempo y coordinado con Dinamarca y la OTAN.

Von der Leyen calificó de «error» las tarifas de hasta el 25% anunciadas por la Casa Blanca contra ocho países europeos (Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega y Países Bajos), «sobre todo, porque van dirigidas a aliados tradicionales». «La UE y EE UU pactamos un acuerdo comercial en julio. Y en política, como en el mundo empresarial, un trato es un trato. Y cuando dos amigos se estrechan la mano, debe significar algo», subrayó. Hace tiempo que Europa está abriéndose a nuevos mercados, expandiendo sus acuerdos de asociación ante la imposibilidad de confiar en EE UU tras el regreso de Trump. El líder del PPE, Manfred Webber, ha llegado a apuntar que la mejor arma contra Washington es aprobar el acuerdo con Mercosur. En esa misma línea, Von der Leyen aseguró que la firma de un acuerdo de libre comercio entre la UE e India está entrando «en una fase decisiva», aunque aún quedan pendientes algunos paso procedimentales. En materia de defensa, Europa trabaja en un paquete para apoyar la seguridad en el Ártico —que estará listo este mismo año— y mostró su solidaridad total con Groenlandia y Dinamarca. «La soberanía e integridad del territorio no son negociables», apuntó, unas palabras que secundó también ayer la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

Bazoca comercial

El presidente francés, Emmanuel Macron, que también intervino en el foro de Davos, admitió que la UE enfrenta un momento de «desequilibrios e inseguridad», con una lucha encarnizada entre la autocracia y la democracia. «Estamos transitando hacia un mundo sin reglas, donde se vulnera el Derecho internacional y la única ley que importa es la del más fuerte. Un tiempo de ambiciones imperialistas», aseguró, en clara referencia a la actitud de Washington. También criticó las presiones sobre Groenlandia. «Piden concesiones máximas, que buscan subyugar a Europa y los aranceles anunciados ahora son inaceptables, más aún cuando se usan para amenazar la soberanía territorial», señaló. Frente a esta situación, Europa debe mantenerse unida y aunque el bloque «prefiere el Estado de derecho a la brutalidad», «podemos estar en una situación de tener que usar el Instrumento Anticoerción», el bazuca comercial con el que se impondrían fuertes restricciones a EE UU. Con todo, Macron apuesta por «mantener la calma». «No es momento de nuevos imperialismos ni colonialismos, sino de cooperación», destacó, asegurando que lo más importantes es enfocarse en el apoyo a Ucrania. Kallas, por su parte, destacó que el bloque no quiere comenzar una guerra comercial, pero que «tiene instrumentos» en su mano.