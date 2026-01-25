El ICE mata a quemarropa a un manifestante en Mineápolis

Publicado por Efe Washington Creado: Actualizado:

Agentes de inmigración han matado a tiros ayer a un hombre en Mineápolis en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Se trata de un hombre blanco de 37 años que disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en rueda de prensa el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara después de que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de inmigración, aseguró que la víctima iba armada.

La muerte del hombre —el segundo incidente de este tipo relacionado con las grandes redadas contra migrantes en Mineápolis en menos de tres semanas— ha quedado registrada en un vídeo compartido en Facebook en el que se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo. En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro agente abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!", escribió por su parte el gobernador del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis), Tim Walz, en la red X.