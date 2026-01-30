La UE clasifica ahora a la Guardia Revolucionaria iraní como «grupo terrorista"

Publicado por Olatz Hernaández Bruselas Creado: Actualizado:

La presión internacional sobre Irán va creciendo. Este jueves, la Unión Europea (UE) acordó por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria iraní como «grupo terrorista", tras la muerte de miles de manifestantes en las protestas que asolan el país. La medida tiene un enorme simbolismo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya elevado el tono con la República Islámica, pero en la práctica no tendrá muchos efectos, ya que la mayoría de los miembros de este grupo ya están dentro de las listas de sanciones de la UE, tienen sus activos y bienes congelados y tienen prohibido pisar territorio comunitario.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete también acordaron imponer sanciones al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, al considerarlos responsables de la represión contra los manifestantes.

Lo más difícil fue llegar a un acuerdo sobre la Guardia Revolucionaria. La decisión política llegó en la reunión del Consejo de Exteriores, celebrada en Bruselas, después de que en la última semana esta iniciativa fuera ganando más y más respaldos. Un grupo minoritario de países mostraron sus reticencias en un principio, ya que esta medida podría suponer la ruptura total de las relaciones con el Gobierno de Teherán. Decenas de personas participaron desde primera hora de la mañana en una manifestación en la capital belga, que reclamaba elevar la presión diplomática sobre Irán. Y finalmente la iniciativa respaldada por España, Francia y Alemania —y reclamada por el Parlamento Europeo, entre otros— se ha abierto camino a la vista de la violencia que el régimen iraní ha empleado contra los manifestantes.

Ya desde su llegada al Consejo Europeo, Kallas destacó que la UE «impondrá nuevas sanciones a aquellos directamente responsables de la violenta represión a manifestantes que ha matado a cientos de personas» y lanzó una advertencia: «Si actúas como un terrorista, también debes ser tratado como uno».

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Noël Barrot, también apuntó que «no puede haber impunidad para los crímenes que se han cometido» y pidió la liberación de los presos políticos —entre ellos hay ciudadanos europeos— y el fin de las ejecuciones.