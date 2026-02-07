Trump se niega a disculparse por el vídeo racista sobre los Obama

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Cuesta escuchar a Donald Trump entonar un mea culpa o pedir perdón. Tampoco parece que vaya a suceder esta vez pese al aluvión de críticas, incluso de compañeros republicanos, que el actual presidente de EE UU ha cosechado por la reciente difusión de un vídeo en su red social, Truth, donde aparecían Barack y Michelle Obama transformados en simios. "Repugnante", "racista" o "inaceptable" son sólo algunos de los calificativos que recibió la controvertida publicación, que permaneció doce horas en la plataforma antes de su borrado. "Yo no cometí un error", sentenció el presidente de Estados Unidos el pasado viernes por la noche a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si se disculparía por el mensaje. Según su versión, ni vio el montaje completo, ni fue él quien lo colgó en internet.

El hecho de que el vídeo fuera retirado de Truth Social, sin embargo, evidencia la gravedad del error que Trump dijo no haber cometido. El magnate no acostumbra a eliminar sus publicaciones por ofensivas que resulten -desde insultos a otros vídeos de dudoso gusto como la recreación de la Gaza del futuro, convertida en un 'resort' vacacional donde llueven dólares del cielo- pero, en esta ocasión, no ha soportado el escándalo generado por el 'meme' que muestra a los Obama entre palmeras y convertidos en monos. Incluso afirmó que "por supuesto" que condenaba el tufo racista de la imagen. "Sólo vi la primera parte... y no lo vi completo", se excusó ante los periodistas antes de explicar que "pasó" el vídeo a su equipo, que tampoco revisó todo el contenido.

Lo cierto es que la publicación, que dura algo más de un minuto y que habría sido realizada por un simpatizante de Trump, se centra en la denuncia del "fraude" de las elecciones de 2020 que, según el líder republicano y sus fieles, le fueron "arrebatadas" para dar la victoria al demócrata Joe Biden. Los Obama se cuelan apenas un segundo en ese vídeo que representa al magnate como un león, el rey de la jungla, y a otros políticos como animales que se rinden ante él. Pero son muchas las voces en Estados Unidos que dudan de que nadie en el equipo del presidente se diera cuenta de que habían plantado los rostros de Barack y Michelle en los cuerpos de un par de simios. "Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", trataron de zanjar desde el Gobierno estadounidense. La demócrata Kamala Harris, que perdió los últimos comicios presidenciales frente al republicano y conoce muy bien sus salidas de tono, desconfía de la sucesión de excusas: "Nadie cree en este encubrimiento, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación", comentó sobre la primera reacción del entorno del mandatario, que tachó la polémica de "falsa indignación". "Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree", advirtió la exvicepresidenta.

Malestar en los republicanos También Gavin Newsom, gobernador de California y posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, arremetió contra Donald Trump por su "comportamiento repugnante" y animó a los republicanos a "denunciarlo". Le hizo caso Tim Scott, el único senador afroamericano que tienen los conservadores: "Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca". Desde la misma bancada Roger Wicker admitió que "el presidente debería retirarlo (el vídeo) y pedir disculpas".

Por su parte, los Obama no se han pronunciado por ahora sobre el escándalo. Trump no ha ocultado nunca su animadversión hacia el único dirigente negro que ha tenido Estados Unidos quien, además, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz, algo que a él se le resiste.