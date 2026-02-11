Un tiroteo masivo deja 10 muertos y 27 heridos en una escuela de Canadá

Publicado por Alin Blanco Creado: Actualizado:

Al menos diez personas murieron este miércoles en un tiroteo masivo que desgarró a una pequeña localidad en la provincia canadiense de Columbia Británica. La tragedia se desató en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, un municipio de tan solo 2.400 habitantes. La Policía acudió tras una llamada que alertaba de un "tirador activo". Al llegar, los agentes encontraron siete cuerpos, entre ellos el de la presunta atacante, y varios heridos graves. Uno de ellos falleció camino al hospital. En total, 27 personas sufrieron lesiones, dos de ellos de gravedad.

Una escena igualmente devastadora se repitió paralelamente en el domicilio de la sospechosa, situado a escasa distancia del instituto. Las autoridades hallaron allí otros dos cadáveres. La atacante, descrita como "una mujer de cabello castaño y con vestido", fue localizada con un disparo "autoinflingido". Se cree que una de las víctimas encontradas en la vivienda era su madre, a quien habría disparado antes de dirigirse al centro educativo para desatar el horror.

El suceso ha sacudido a la comunidad Tumbler Ridge enclavada al pie de las Montañas Rocosas, donde todos se conocen. Es el segundo tiroteo más grave en la historia de Canadá, solo superado por la matanza de 1989 en una escuela de Montreal que dejó 14 muertos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, mostró su solidaridad con las familias de las víctimas y canceló su viaje a Alemania previsto este mismo miércoles para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Una comunidad pequeña"

No se precisaron cuántos menores figuran entre los fallecidos. En el centro estudiaban 175 alumnos de entre 12 y 17 años. "Conoceré a cada víctima", dijo el alcalde, Darryl Krakowka, afectado. "Llevo aquí 19 años y somos una comunidad pequeña". Sus palabras reflejaron la dimensión de la tragedia en un lugar donde todo el mundo cree conocer a sus vecinos.

El terror se desató poco después de la una del mediodía. La Real Policía Montada de Canadá recibió una llamada de alerta y emitió de inmediato una orden de confinamiento para que todos los habitantes se resguardaran hasta que localizaran al sospechoso. Durante horas, estudiantes y profesores permanecieron encerrados escondidos tras las barricadas improvisadas que fabricaron con el mobiliario. "Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas", relató a la cadena pública CBC el estudiante Darian Quist, quien solo comprendió la gravedad de lo ocurrido al recibir imágenes "terribles" en su teléfono.

Según informa el periódico The New York Times, el profesor Jarbas Noronha impartía clases de mecánica cuando escuchó los disparos. Apenas dos minutos después, la directora irrumpió gritando: "¡Cierre!". Él y sus 15 alumnos aseguraron las puertas del pasillo y del garaje y las bloquearon con bancos de metal. Todos permanecieron allí, en silencio y tensión, más de dos horas hasta que la Policía los escoltó. "Estábamos en la zona más segura de la escuela", recordó. No fue hasta las siete de la tarde, ya en casa, cuando comprendió la magnitud de la matanza.

Este ataque es el segundo asesinato masivo en la provincia en menos de un año. En abril de 2025, once personas murieron en Vancouver cuando un hombre embistió con su camión a una multitud que celebraba un festival cultural filipino.

El primer ministro de la provincia, David Eby, calificó lo ocurrido de "tragedia inimaginable" y garantizó que el Gobierno aportará "todo el apoyo posible" a la comunidad en los próximos días. La Policía aseguró que trabajará sin descanso para determinar el motivo del ataque.

También el rey Carlos III expresó su conmoción y trasladó sus "más profundas condolencias a quienes lloran la inimaginable pérdida y a quienes aún esperan noticias desde el hospital".