El Servicio Secreto mata a un hombre que entró armado en la residencia de Trump

El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, muestra una fotode la escopeta que llevaba el joven.Palm Beach County Sheriff

El Servicio Secreto de EE UU abatió ayer de madrugada a un hombre armado que entró de manera «ilegal» al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida, en Mar-A-Lago.

El individuo falleció en el momento, según informaron las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El mandatario republicano no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 01:30 hora local. Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw. El hombre «levantó el arma», según su relato, y los agentes decidieron disparar. Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre lo sucedido sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras este estaba en su club de golf en West Palm Beach.

Tercer intento

La incursión en la madrugada de un joven armado en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida) es el primer incidente relacionado con la seguridad del presidente estadounidense desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025.

En esta ocasión, aunque el líder republicano no se encontraba en Florida este fin de semana, el hombre, de unos 20 años y que acabó siendo abatido por las fuerzas del orden, accedió al perímetro de seguridad de esa residencia portando, según las autoridades locales de Palm Beach, una escopeta y un bidón de gasolina.

Este es el primer incidente de seguridad relacionado con una posible amenaza contra Trump en su segundo mandato presidencial, ya que los dos anteriores se produjeron en julio y septiembre de 2024 en el marco de la campaña que le llevó de nuevo a la Casa Blanca.

El 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler (Pensilvania), un tirador identificado como Thomas Matthew Crooks disparó desde un tejado contra el entonces candidato presidencial republicano y la bala le rozó la oreja derecha. Un asistente al acto electoral resultó muerto.

Dos meses después, el 15 de septiembre, se detectó la presencia de un hombre con un rifle de largo alcance apuntando hacia el campo de golf de Palm Beach (Florida) en el que jugaba Trump. El tirador, Ryan Wesley Routh, que no llegó a disparar, fue detenido y ha sido condenado a cadena perpetua por intento de asesinato.