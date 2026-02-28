Incertidumbre en Irán ante la falta de apariciones públicas de los líderes tras los ataques

Iraníes se reúnen durante protestas anti-EE.UU. e israelíes en Teherán, con un retrato del líder supremo iraní, Ali Jameneí.ABEDIN TAHERKENAREH.

Casi once horas después de que comenzasen los ataques de Israel e Estados Unidos contra Irán no ha hecho una aparición pública ningún alto cargo ni civil ni militar del país, lo que alimenta las especulaciones acerca de que algunos de ellos podrían haber muerto en los bombardeos.

La máxima autoridad iraní que ha aparecido en las televisiones del país ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, quien denunció en la televisión estatal que Estados Unidos ha roto sus compromisos.

Los medios iraníes sí han difundido informaciones sobre el bueno estado de sus líderes y asegurado que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, se encuentran bien, entre otros.

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente, de hecho informó de que “los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien”.

“Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, indicó el hijo del presidente en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Más tarde, el presidente emitió un comunicado en el que condenó “el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas” contra un colegio de la sureña ciudad de Minab, donde han muerto 83 niñas y casi un centenar han resultado heridas, según las autoridades iraníes.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, sí apareció en la cadena estadounidense NBC News para asegurar que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, sigue vivo "hasta donde yo sé".

El complejo de edificios donde reside Jameneí fue alcanzado por los ataques, según imágenes de satélite.

El ministro dio esta declaración en medio de las especulaciones rumores de que varios altos cargos de la República Islámica habrían muerto en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel este sábado contra el país.

Araqchí sí informó de que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, pero señaló que altos cargos del Gobierno sobrevivieron.

Durante la guerra de los 12 días de junio, Israel mató a al menos una treintena de altos cargos militares iraníes en las primeras horas del conflicto.