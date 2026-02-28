Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en una imagen de archivo.GABINETE DE PRENSA DEL LÍDER SUPREMO

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales" que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.