Trump dice que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y que él está dispuesto a hacerlo

Publicado por Agencias Efe Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país. «Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos», declaró en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic. El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: «Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado», dijo. Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido. En otra entrevista con la cadena estadounidense CBC, el republicano afirmó que la operación contra Irán, bautizada como ‘Furia Épica’, va más rápido de lo previsto. Trump, quien prometió en campaña en 2024 que mantendría a Estados Unidos al margen de prolongadas guerras en el exterior, dio estas declaraciones después de que sus fuerzas armadas anunciaran que tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación. Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán. Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares. La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación, se apresura además para buscar un sucesor de Jameneí y nombró a un triunvirato para pilotar la transición. Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear. El mandatario estadounidense reconoció en su anuncio que podría haber bajas de «valientes héroes estadounidenses». La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la potestad de aprobar una intervención bélica en el exterior.

Israel continúa los bombardeos y Pezeshkian promete lucha El Ejército israelí anunció este domingo el lanzamiento de nuevas oleadas de bombardeos contra la capital iraní, mientras el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró, en su primera aparición pública desde el comienzo de la guerra, que las Fuerzas Armadas seguirán atacando Israel y objetivos estadounidenses en la región. El Ejército israelí comenzó esta tarde una nueva oleada de bombardeos contra «el corazón» de Teherán, que continúa atacando bases de EE.UU. en Oriente Medio y en territorio israelí en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez después de las especulaciones sobre su estado tras los bombardeos de ayer y, en una declaración en la televisión estatal, insistió en que seguirían con su contraofensiva. “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó. Una operación «más rápida de lo previsto» y que podría «intensificarse». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC que la operación militar para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un videomensaje publicado este domingo que la ofensiva israelí en Irán aumentará de forma significativa «durante los próximos días». «Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más durante los próximos días», afirmó el mandatario desde la azotea de la Kiriá, una de las principales bases de la unidad de Inteligencia del Ejército israelí situada en Tel Aviv. Tres muertos en Emiratos y nueve en IsraelMientras el número de fallecidos en el ataque israelí de ayer contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, los ataques iraníes han matado este domingo a tres personas en Emiratos Árabes Unidos y a nueve en Israel. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo la muerte de 3 personas en los ataques iraníes contra el país, así como que 58 personas sufrieron heridas leves. En Israel, nueve personas fallecieron también tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 28 heridos. Con estas víctimas son ya diez los muertos en Israel desde el comienzo de la guerra. Por otra parte, el Centcom (el Comando Central del Ejército de Estados Unidos) informó de la muerte de tres militares estadounidenses y de que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación ‘Furia Épica’. Por otra parte, el Centcom aseguró que el portaviones USS Abraham Lincoln «no fue alcanzado» por cuatro misiles iraníes, como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes. «El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA», afirmó el Comando Central en su cuenta de X. El Ejército de Israel informó este domingo de que destruyó el 50 % de los lanzamisiles balísticos de Irán, aproximadamente 200, e impidió la producción de 1.500 misiles. Israel añadió que inutilizó otras «decenas» de lanzamisiles tras desmantelar la planta central de producción de explosivos de Irán, que producía el material explosivo de los misiles balísticos.