Trump: «Solo acepto una rendición incondicional»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las dos condiciones inapelables que Irán tiene que cumplir para firmar un acuerdo de paz son su rendición sin ningún tipo de condiciones y la elección de un líder que satisfaga los deseos de la Administración norteamericana; los mismos términos que la estrategia aplicada previamente en Venezuela: la erradicación de autoridades opuestas a Estados Unidos y la instalación posterior de dirigentes amistosos. «No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable», ha proclamado este viernes en redes sociales, antes de conceder una entrevista a CNN donde ha asegurado que las operaciones militares contra la República Islámica, un país «que ha terminado castrado», según el mandatario, van viento en popa. Primero, y en su red social, Trump ha asegurado que la paz con Irán conllevará el inicio de una época de esplendor para ese país, en línea con otros mensajes similares que ha proclamado sobre zonas de conflicto, como Gaza. «Nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, para que sea, económicamente, más grande, mejor y más fuerte que nunca», ha declarado Trump. «Irán va a tener un gran futuro», ha remachado el presidente estadounidense antes de concluir su mensaje con una particular versión de su lema ideológico por excelencia: «Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)».

NUEVO LÍDER EN IRÁN

Poco después, y en declaraciones a la cadena CNN, Trump ha dejado bien claro que su estrategia para Irán sigue un modelo a la venezolana. «Todo se va a resolver muy fácilmente. Funcionará como en Venezuela, donde tenemos una líder maravillosa que está haciendo un trabajo fantástico», ha manifestado en referencia a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Trump, a continuación, ha destacado las condiciones que debería cumplir un nuevo líder «aceptable» para Washington: «Que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y que trate bien a los demás países de Oriente Próximo porque todos son nuestros socios». El futuro sistema de gobierno que desea para Irán no es importante mientras cumpla estas condiciones y Trump se ha declarado dispuesto a preservar la actualidad autoridad de los ayatolás. «A mí no me importaría que fuera un líder religioso. Trato con muchos líderes religiosos y todos son fantásticos», ha añadido Trump que, por lo demás, ha terminado celebrando que el conflicto militar está siendo ahora mismo un éxito rotundo. «De 1 a 10 a esta guerra le doy un 12 o un 15», ha declarado. «En términos militares lo estamos haciendo muy bien, mejor de lo que nadie habría imaginado», ha añadido el presidente de EEUU, para terminar describiendo a Irán como un país «que era muy poderoso hace una semana, y ahora ha terminado castrado» por los ataques norteamericanos.

Escuela infantil

En la escuela Shajaré Tayebé ya no se escuchan las risas de las alumnas. Tampoco la lección de las profesoras, ni a las madres que despiden a sus hijas a la puerta del colegio. Un enorme silencio pesa sobre este centro de Primaria sólo para niñas de Minab, en el sur de Irán, donde lo último que se oyó fue el sonido atronador del bombardeo que el pasado sábado arrasó el edificio y mató a decenas de menores en su interior. Las autoridades calculan que entre 150 y 175 personas —la mayoría estudiantes de 7 a 12 años— murieron en un ataque de cuya autoría, una semana después, nadie quiere hablar. Más silencio. «Estamos investigando», se limita a decir cada alto representante de la Administración Trump (Marco Rubio, Pete Hegseth, Karoline Leavitt..) preguntado por el incidente. La investigación —encargada al Pentágono— se encuentra abierta, aunque ha empezado a arrojar algo de luz sobre la masacre que comenzó a circular por internet apenas cuatro horas después de que los controvertidos líderes de EE UU e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, lanzaran su ‘Furia épica’ contra la República Islámica. Y las conclusiones iniciales, según funcionarios bajo condición de anonimato, apuntan a que es «probable» que las fuerzas estadounidenses estuvieran detrás del ataque registrado en Minab, una localidad agrícola de unos 70.000 vecinos situada a más de 965 kilómetros de Teherán, pero cerca de un punto estratégico de la actual crisis: el estrecho de Ormuz. La ONU ya ha exigido que se aclare lo sucedido, puesto que podría tratarse de un crimen de guerra si hubiera sido un acto deliberado.

Lo cierto, según confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE UU, el general Dan Caine, es que el ejército bombardeaba el sur de Irán en el momento en que supuestamente tuvo lugar el ataque contra el colegio femenino. En su comparecencia del pasado miércoles mostró un mapa sobre las cien primeras horas de la operación y, aunque no marcaba Minab de forma explícita, la ciudad se incluía en el área de actuación. Una extensa zona en la que se ubicaba también una base naval de la Guardia Revolucionaria persa que fue entonces objetivo de estadounidenses e israelíes. Cuatro de los edificios de la instalación militar quedaron destruidos por completo y los otros dos sufrieron daños en sus techos. «Dadas las capacidades de Inteligencia de EE UU, deberían haber sabido que había una escuela en las cercanías», plantea Beth Van Schaack, exfuncionaria del Departamento de Estado norteamericano y actual profesora del Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Stanford, al diario The New York Times. El rotativo ha llevado a cabo su propia investigación sobre la matanza de Minab, donde decenas de personas se concentraron tras el bombardeo en busca de cadáveres y algún superviviente. El inmueble que albergaba el centro escolar, según estas indagaciones, formó parte en el pasado de la base naval de la Guardia Revolucionaria e incluso había carreteras que conectaban ambas infraestructuras. No obstante, entre 2013 y 2016 ambas instalaciones dejaron de estar unidas. Wes J. Bryant, que trabajó como asesor principal sobre daños a civiles en el Pentágono, reconoceque el ataque contra el colegio Shajaré Tayebé —que el pasado sábado estaba lleno al ser inicio de la semana laboral iraní— habría sido un «error de identificación del objetivo» o, lo que es lo mismo, los responsables de su bombardeo podrían no haberse dado cuenta de que en su interior no habría militar alguno. «Estamos investigando. Por supuesto, nunca atacamos a civiles. Pero estamos investigando», insistía hace unos días Hegseth, secretario de Guerra (anteriormente la cartera de Defensa), consciente de que todos los dedos apuntan hacia EE UU.

