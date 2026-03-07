Preguntas y respuestas sobre el impacto agroalimentario del conflicto en Oriente Medio

Humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque israelí ​2 EFE

Publicado por Mercedes Madrid

El conflicto en Oriente Medio puede tener consecuencias muy significativas para la producción y el comercio agroalimentarios, aunque de momento hay más preguntas que respuestas sobre cómo puede reflejarse en los precios de la cesta de la compra.

La tensión causada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán se ha notado en los mercados y preocupa a los agricultores y a las industrias de alimentos y bebidas, por este nuevo y serio frente geopolítico.

También han añadido revuelo las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre del comercio con España por su desacuerdo con la posición en el conflicto, un nuevo movimiento de Washington que se suma a los interrogantes de los exportadores sobre qué va a pasar con los aranceles.

¿Efectos del conflicto?

El encarecimiento del petróleo repercute en el gasóleo agrícola y pesquero pero existe otra derivada: los fertilizantes.

El director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Raymond Torres, explica a Efeagro que Oriente Medio es una región productora y exportadora muy importante de abonos y esto puede implicar efectos "graves", porque se ha paralizado la producción en algunos países, porque no se puede transitar ni exportar.

Como ejemplo, Catar tiene paralizada una planta de procesamiento de gas licuado por el impacto de los drones; según Funcas, los precios de los fertilizantes han repuntado un 24 % esta semana.

Otra consecuencia es logística, según Torres, pues se ha desorganizado el tráfico marítimo, también hay amenazas de ataques hutíes y, por ello, los barcos deberán rodear toda África y pasar por el cabo de Buena Esperanza; además las aseguradoras están aumentando sus primas.

El aumento de cotizaciones también se han notado en mercados de materias primas (cereales y oleaginosas) de referencia como Chicago o París, aunque los operadores han cerrado la semana prudentes, según la agencia especializada en análisis agrícola Agritel.

El secretario general de la patronal de comerciantes de cereales Accoe, José Manuel Álvarez, ha definido como "colateral pero potente" el efecto del conflicto, porque si el gas y el petróleo se encarecen mucho tiempo se trasladará a toda la cadena alimentaria.

¿Cuánto va a durar?

La gran pregunta entre la opinión pública, los análisis de las patronales, de la Administración y de los expertos.

Torres asegura que el impacto dependerá de lo que dure el conflicto, pues si se extiende unas semanas será transitorio pero si va a meses repercutirá en el IPC; según Funcas la inflación subirá el 3 % de aquí al verano y el PIB español crecería dos décimas menos de lo anticipado en el supuesto de que se limite a tres meses.

Funcas añade que el encarecimiento de la cesta de la compra retraería el avance del consumo privado.

Otro factor será cómo afectarán los ataques al potencial productivo, en casos como las plantas de Catar o una refinería de Arabia Saudí.

Como muestra agrícola también está la importancia de Irán como exportador mundial de pistachos, pues si sus infraestructuras se ven dañadas recortará la oferta, en un momento de expansión del fruto seco.

¿La situación es como la de la guerra de Ucrania?

No es la misma ni de lejos, por ahora, según las palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según Funcas y Agritel, los precios no han alcanzado los picos de 2022 cuando la invasión rusa desencadenó la crisis mundial alimentaria y problemas de abastecimiento del norte de África e incluso de Oriente Medio.

Irán no tiene la importancia agrícola de Ucrania y de Rusia, pero nadie aventura cómo puede acabar este conflicto.

Las amenazas de Trump

Sectores exportadores como el olivarero, el vino o las conservas pesqueras escuchan la amenaza de Trump de cerrar el comercio con España, cuando aún no tienen claro en qué nivel se van a situar los aranceles, después del revés del Tribunal Supremo estadounidense a la política de su presidente.

El secretario general de la patronal conservera Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, ha señalado a Efeagro que la incertidumbre arancelaria y ese hipotético bloqueo total del comercio "perjudican a ambas partes, en origen y destino".

Pero ha llamado a la prudencia porque Estados Unidos es un mercado "fundamental", aunque la política comercial exige un "nivel elevado de rigor técnico" antes de la adopción de cualquier medida.