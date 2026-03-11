El Líder Supremo posee en Londres dos pisos de lujo frente a la embajada israelí

Publicado por Ivannia Salazar-Saborío Londres Creado: Actualizado:

En una de las calles más vigiladas y exclusivas de Londres, a menos de 50 metros de la embajada de Israel en la zona de Kensington, hay dos pisos de lujo adquiridos hace más de una década a través de un banquero iraní que posteriormente fue sancionado por el Gobierno británico. Una investigación de Bloomberg publicada tras un año de análisis de registros inmobiliarios y societarios sostiene que las propiedades fueron compradas en nombre de Mojtaba Jamenei, nuevo Líder Supremo de Irán.

Los pisos se encuentran en Palace Green, una calle privada situada junto a Kensington Palace Gardens, donde se concentran residencias diplomáticas y algunas de las propiedades más caras de la capital británica.

Según los registros inmobiliarios citados en la investigación, los inmuebles fueron adquiridos en marzo de 2014 y noviembre de 2016 por 16,7 millones y 19 millones de libras, respectivamente (19,3 y 21,9 millones de euros). Las viviendas se encuentran en un edificio residencial de nueve plantas que domina la parte trasera del complejo diplomático israelí y su valor actual se estima en unos 50 millones de libras. Londres lo controla Las compras fueron realizadas a través de Ali Aliakbar Ansari, un banquero iraní que fundó en 2013 el banco Ayandeh en Irán. Ansari fue sancionado por el Gobierno británico en octubre del año pasado, con medidas que incluyen la congelación de todos sus activos en el Reino Unido y la prohibición de viajar al país, por su supuesto papel en el apoyo financiero a las actividades del IRGC, siglas en inglés del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Gobierno británico dijo entonces en un comunicado que Ansari había "facilitado y proporcionado apoyo a actividades hostiles del Gobierno de Irán, concretamente proporcionando recursos económicos al IRGC y a individuos que han llevado a cabo actividades destinadas a desestabilizar al Reino Unido" y a otros países. Según la investigación referida, los pisos de Kensington forman parte de una cartera inmobiliaria más amplia vinculada a las mismas estructuras financieras. Ansari habría comprado poco antes once propiedades en Hampstead, en el norte de Londres y también vinculadas a Jamenei, por un valor total estimado entonces en 73 millones de libras.

Las viviendas se encuentran en Bishops Avenue, una calle residencial situada junto a Hampstead Heath conocida popularmente como 'Billionaires' Row' por la concentración de mansiones pertenecientes a grandes fortunas internacionales.

Los inmuebles de Hampstead fueron comprados a través de la sociedad Birch Ventures Limited, registrada en la Isla de Man. Documentos del registro de la propiedad y registros corporativos citados en la investigación señalan que el beneficiario final de la empresa es Ansari.

"Plataforma de vigilancia"

Las trece propiedades identificadas tienen desde octubre del año pasado una restricción registral que impide su venta, medida que fue adoptada después de que Ansari fuera incluido en el régimen de sanciones.

La ubicación de los pisos de Kensington llama la atención por su proximidad a la embajada de Israel. Roger Macmillan, ex director de seguridad del canal Iran International, una cadena en persa con sede en Londres y crítica con el régimen de los ayatolás, afirmó que "Irán tiene vista directa hacia la parte trasera de la embajada de Israel desde menos de cincuenta metros. No se trata de una cartera inmobiliaria, sino de una plataforma permanente de vigilancia".

Un portavoz de la organizaciónTransparencia Internacional señaló que el caso plantea preguntas sobre el control de capitales extranjeros en el mercado inmobiliario británico. "Ahora sabemos que los dirigentes políticos de Irán han invertido de forma significativa en el Reino Unido durante los últimos diez años. La falta de mecanismos eficaces para combatir el blanqueo de capitales tiene implicaciones para la seguridad nacional, ya que deja nuestro sistema financiero vulnerable a dirigentes de Estados hostiles y cleptocráticos y a los allegados que financian sus regímenes", denunció.