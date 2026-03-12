Irán lleva la guerra al estrecho de Ormuz para crear un conflicto global

Publicado por Mikel Ayestaran Beirut Creado: Actualizado:

Irán trasladó el frente al estrecho de Ormuz para convertir la guerra en un conflicto global. Mientras que el presidente Donald Trump trataba de calmar a los mercados afirmando que la ofensiva podría terminar «pronto» porque ya no queda «prácticamente nada por atacar", al menos tres petroleros fueron atacados en Ormuz y la Guardia Revolucionaria advirtió de que cualquier barco que quiera cruzar debe obtener la aprobación de Irán o podría convertirse en objetivo. El portavoz de los paramilitares, Ebrahim Zolfaqari, declaró además: «No permitiremos que ni un solo litro de petróleo llegue a Estados Unidos, a Israel o a sus socios. Cualquier barco o petrolero que se dirija hacia ellos será un objetivo legítimo». Zolfaqari alertó al mundo para que se prepare a ver «el barril a 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, y ustedes la han desestabilizado».

Las amenazas de Teherán se hicieron realidad y el contraalmirante de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, informó de que dispararon y detuvieron dos barcos que ignoraron sus advertencias. El propio Tangsiri criticó las garantías de Washington de proteger a los cargueros que atraviesen el estrecho, calificándolas de «promesas vacías». Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, permanece prácticamente cerrado desde hace más de una semana por la amenaza de los drones, misiles y minas. Sin embargo, según los iraníes, el estrecho sigue abierto, pero solo «para barcos que no sirvan a los intereses de Estados Unidos e Israel». Un anuncio sospechoso que no convence para nada a las grandes compañías de transporte marítimo, que han preferido parar la actividad antes que arriesgarse a cruzar.

Los problemas en la zona de Ormuz, que se extienden a los países vecinos del Golfo con ataques diarios por parte de Irán, han provocado ya un fuerte aumento de los precios mundiales del gas y el petróleo.

Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos volvieron a interceptar drones y misiles y varias aeronaves no tripuladas impactaron en los tanques de combustible del puerto de Salalah, en Omán.

Se aleja el cambio de régimen Trump repitió por segundo día que la guerra puede acabar "pronto", pero desde Israel no llegan mensajes que apunten precisamente en esta dirección. El ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, aseguró este miércoles que "esta operación continuará sin límite de tiempo, tanto como sea necesario, hasta que alcancemos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña". Parece perder fuerza la posibilidad de un cambio de régimen. Israelíes y estadounidenses apuntan ahora a causar el mayor daño posible a las defensas y al programa balístico del enemigo para dejarle en una situación de debilidad extrema. El sistema islámico, sin embargo, parece reforzado tras la elección del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y mantiene el pulso. El paradero del hijo del anterior líder sigue siendo una incógnita y el diairo The New York Times informó que resultó herido en las piernas en los primeros bombardeos de la guerra. No ha aparecido en público desde su nombramiento y, al parecer, esto se debe a las heridas, pero también al temor a que sea objeto de un ataque directo por parte de Estados Unidos o Israel.

Pese a la dureza de los bombardeos, miles de personas desafiaron a los aviones israelíes que castigan Teherán para rendir homenaje a altos mandos militares muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel. La capital se vistió de luto en un funeral multitudinario que recorrió las calles del centro.