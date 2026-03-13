El nuevo Líder Supremo de Irán dice que se enteró de su nombramiento por la televisión

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Mojtaba Jamenei aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos el domingo, en el que supone el tercer líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

«Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil», reconoció.

Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo el domingo tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país con puño de hierro 36 años. Además de su padre, murieron su madre, su mujer y un hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero. El nuevo líder resultó herido en las piernas en esos ataques, informó el miércoles el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes, un extremo que fue negado desde Teherán.

Jameneí aseguró que «no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires», incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense fue responsabilidad de Estados Unidos. «La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución», dijo respecto a su padre.