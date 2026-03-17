Elma Saiz denuncia que los "insultos" del PP han provocado que se cambie de sitio en el Senado: "Ni en un colegio"

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La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha desvelado este martes que ha movido su escaño en el hemiciclo del Senado para no estar cerca de la bancada 'popular', denunciando que no puede hacer su "trabajo" porque el PP "insulta, interrumpe y grita constantemente".

"Eso no podría tolerarse en ningún instituto ni en ningún colegio de nuestro país", ha proclamado Elma Saiz durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Y es que la portavoz del Gobierno ha aprovechado una pregunta de la senadora del PP Rocío Divar sobre la plataforma 'Hodio' que pondrá en marcha el Ejecutivo para replicarle que no confunda que el PP y el Ejecutivo sean polos opuestos "con que el Gobierno polarice".

"Le voy a poner un ejemplo, estoy sentada hoy aquí, que no es mi sitio habitual, y me ha preguntado mucha gente por qué. Me da vergüenza contestar que es porque no puedo hacer mi trabajo. Porque la gente tiene que saber que con el micrófono apagado ustedes insultan, interrumpen y gritan constantemente", ha replicado Elma Saiz.