Trump da un ultimátum a Irán

Uno de los cargueros alcanzados ayer por Irán en el estrecho de Ormuz.firma EFE / Tasnim News Agency

Publicado por Efe Teherán / Washington Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre «totalmente» el estratégico estrecho de Ormuz en 48 horas, una advertencia que coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en Irán.

Trump elevó el tono contra el régimen de los ayatolás al afirmar que EE UU atacaría las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre «totalmente» el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

«Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS (sic) a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande», escribió el mandatario en un mensaje publicado este sábado en la red Truth Social. El Ejército iraní respondió de manera inmediata advirtiendo de que atacaría infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Irán anunció que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas, informaron este domingo medios iraníes, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara al país persa con nuevos ataques si no abría «totalmente» el estrecho de Ormuz. En un comunicado difundido por medios locales, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió de que Teherán también atacaría plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.

Desde EE UU, Trump aseguró que no quería llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a una guerra en la que, según sus palabras, Estados Unidos va «semanas por delante» de lo previsto.

«Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!», manifestó Trump a través de la citada red social.

En la noche del sábado, misiles iraníes impactaron en las localidades israelíes de Dimona y Arad, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles en el aire. El primer misil golpeó el municipio de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y el segundo cayó en Arad, causando daños importantes en edificios y heridas de diversa consideración a más de un centenar de personas.

«Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro», aseguró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el impacto de los proyectiles.

Los bombardeos de estos dos emplazamientos se produjeron después de que Irán denunciara un ataque contra el complejo nuclear de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo, de acuerdo a la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo. Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE UU e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios mundiales del petróleo.