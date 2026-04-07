Trump: «Podemos destruir un país en una noche y esa noche puede ser mañana»

Publicado por Efe / Alin Blanco (Colpisa) Washington / Teherán / Madrid Creado: Actualizado:

Nueva amenaza a Irán. «Podemos destruir un país en una noche y esa noche puede ser mañana». El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán «puede ser aniquilado en una noche» y que eso podría suceder «mañana por la noche», en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

Trump ofreció ayer una rueda de prensa en la Casa Blanca acompañado por mandos militares. En su comparecencia pública, aseguró que no dudará en desplegar soldados sobre el terreno si no se reabre el estrecho de Ormuz.

Trump dijo que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE UU bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes. En la rueda de prensa, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.

Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ??aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de «histórica» ??la operación que permitió el rescate de los aviadores estadounidenses en Irán. «Ordené a las fuerzas armadas que hicieran lo que fuera necesario para traer de vuelta a casa a nuestros valientes guerreros», dijo Trump a los periodistas. «Las tripulaciones de vuelo y los combatientes a bordo de esos aviones corrieron riesgos extraordinarios para rescatar a sus compañeros», añadió el presidente, señalando que el segundo aviador resultó herido «de gravedad» y «quedó atrapado en una zona plagada de terroristas».

Israel proclama haber asestado uno de los mayores golpes a la cúpula de la República Islámica. Tel Aviv ha afirmado haber «eliminado» a tres altos cargos de la Guardia Revolucionaria en distintos bombardeos en la capital persa. Este lunes, primero, ha anunciado la muerte del jefe de la Inteligencia, Mayid Jadamí, corroborada por Teherán, que ha calificado el ataque como «criminal terrorista». Pocas horas después, el Gobierno hebreo ha señalado que han acabado con varios líderes de la Fuerza Quds (la unidad de élite y operaciones exteriores), entre ellos el cabecilla de la División Imam Hussei, Kamil Melhem, y el comandante Ajer Bakri, de la Unidad 840, dedicada a operaciones terroristas globales.

Jadamí, el líder de mayor rango asesinado en este último golpe, asumió el cargo de jefe de Inteligencia, después de que Israel matara a su predecesor, Mohamad Kazemi, durante la breve guerra de junio del año pasado. Jadamí tomó el relevo tan solo cuatro días después, el 15 de junio, ya con la sospecha de que podría correr la misma suerte que Kazemi al ponerse en el objetivo de las fuerzas israelíes.

El líder era una figura militar muy conocida por los diferentes cargos de seguridad que ocupó en Irán. En el comunicado emitido por Teherán, que se ha reproducido en la televisión persa IRIB, los ayatolás han destacado su casi medio siglo de «servicio al país» con «grandiosas» y «ejemplares» acciones, y han subrayado que el caído «ha alcanzado la gracia del martirio» y que su muerte «servirá de guía para la comunidad de la Inteligencia iraní».

«Durante casi medio siglo de defensa honesta y valiente de la revolución, el distinguido general ha realizado contribuciones importantes, duraderas e instructivas en los campos de la Inteligencia y la seguridad que pueden servir de guía para la comunidad de inteligencia del país durante muchos años, especialmente a la hora de enfrentarse a enemigos extranjeros a nivel estratégico y a sus siniestros y malvados planes para infiltrarse y desestabilizar la seguridad y la paz de Irán», recoge el comunicado.

Antes de ser la cabeza de la Inteligencia iraní, Jadamí fue jefe de la Organización de Protección de Inteligencia del Ministerio de Defensa y jefe de la Protección de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

En febrero, tras las sangrientas protestas contra el Gobierno por todo el territorio persa, Jadamí acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avivar las manifestaciones y aumentar el número de fallecidos para justificar la intervención militar estadounidense lanzada el 28 de febrero. El líder de las fuerzas iraníes llegó a afirmar que más de diez servicios de Inteligencia extranjeros se involucraron en las marchas de enero, entre ellos la Unidad 8200, la élite de la Inteligencia y la Defensa israelíes, considerada una de las más avanzadas del mundo.

En paralelo, el ejército israelí también ha reivindicado este lunes la muerte de Ajer Bakri, el jefe de la Unidad 840, que dirigió desde 2019. Como parte de sus funciones, Bakri planificó e impulsó ataques tanto dentro de Israel como contra las fuerzas hebreas en Siria y Líbano.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), bajo su mando, la unidad utilizó a operativos sirios que habían servido en el ejército de Bashar Assad para atacar a soldados de las FDI cerca de la frontera entre Israel y Siria. También facilitó la transferencia de armas a agentes iraníes en territorio israelí.

Asimismo, en otro bombardeo en Teherán, ha fallecido Kamil Melhem, el líder de la División Imam Hussein, una fuerza militar subordinada a la Quds que "atacaba al ejército y a la población civil israelí", según ha declarado el FDI. Como jefe de artillería de la división, Melhem dirigió y supervisó estos ataques y ayudó al régimen a adquirir armas.

Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, ha arremetido contra el régimen y ha afirmado que "la Guardia Revolucionaria está disparando contra civiles". "Nosotros estamos eliminando a los jefes de los terroristas. Los líderes iraníes viven con la sensación de estar en el punto de mira y seguiremos dándoles caza uno por uno", ha amenazado.

Desde el inicio de la guerra hace más de un mes, Israel ha conseguido decapitar la cúpula del régimen, abatiendo al Líder Supremo, el fallecido Alí Jamenei; a altos cargos como el jefe de seguridad o el líder de los Basij, la milicia paramilitar de la Guardia Revolucionaria y pilar central de las fuerzas del régimen. Sin embargo, las bajas no parecen haber afectado la capacidad operativa de la República Islámica, gracias a la llamada "estrategia mosaico", en la que las diferentes unidades pueden seguir combatiendo incluso tras la pérdida de altos cargos o de ataques contra instalaciones clave. "El sistema descentralizado nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra", señaló desde sus redes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Irán golpea a los aliados de EE UU en el Golfo

Irán no ha tardado en responder y el comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, a través del portavoz parlamentario, Abbas Goudarzi, ha incidido en que el estratégico enclave «jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel».

Las autoridades de Irán ha avisado ademásn de «golpes más duros» a Estados Unidos e Israel tras la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Jademi, en un ataque en el marco de la ofensiva lanzada contra el país centroasiático hace más de cinco semanas.

Según el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, el asesinato del alto cargo de la Guardia Revolucionaria es una «muestra de la arrogancia» de Estados Unidos e Israel que buscan «compensar la debilidad en el campo de batalla con cobardes asesinatos».

«Esta conspiración ciega de arrogancia siempre es más fútil e infructuosa, y les esperan golpes más duros», ha asegurado el dirigente iraní, en información difundida por la cadena IRIB.

Paralelamente, los bombardeos contra Irán han continuado esta madrugada y la aviación israelí ha alcanzado la planta petroquímica de Asaluyeh, la más grande Irán y que, según Israel, representa el 50% de su producción petroquímica. Horas después, un segundo complejo fue objetivo de bombardeos: se trata de la Shiraz Petrochemical Company, situado cerca de Marvdasht, en el sur de Irán, han indicado las autoridades en un comunicado difundido por la agencia Fars.