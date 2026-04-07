Irán amenaza a EEUU y sus aliados con dejarlos "años" sin gas y petróleo si Washington "cruza las líneas rojas"

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este martes con "privar a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington "cruce las líneas rojas" de Teherán, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y a unas horas de que expire el último ultimátum emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las autoridades iraníes.

Así, ha resaltado en un comunicado que "si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, la respuesta irá más allá de la región". "No hemos sido y no seremos los que inician ataques contra objetivos civiles, pero no dudaremos a la hora de responder a la vil agresión contra instalaciones civiles (en Irán)", ha advertido.

"Actuaremos contra la infraestructura de Estados Unidos y sus socios para privar a Estados Unidos y sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años", ha manifestado, antes de subrayar que "los socios regionales de Estados Unidos deben saber que hasta la fecha se ha ejercido una gran contención en beneficio de la buena vecindad".

En este sentido, la Guardia Revolucionaria ha hecho hincapié en que por ahora ha tenido "algunas consideraciones" a la hora de responder a la ofensiva con ataques contra intereses estadounidenses en los países vecinos, si bien ha reiterado que las mismas podrían ser "retiradas", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Los estúpidos líderes de Estados Unidos, que han puesto sus intereses a los pies de los sionistas, no tienen siquiera la capacidad de calcular los importantes bienes con los que cuentan que están al alcance de nuestros guerreros", ha explicado, antes de asegurar que durante las últimas horas ha llevado a cabo ataques contra territorio israelí y un complejo petroquímico de propiedad estadounidense en Arabia Saudí.

Horas antes, las autoridades de Arabia Saudí aseguraron haber interceptado durante las últimas horas once misiles balísticos y confirmaron el impacto de "fragmentos" de los proyectiles derribados cerca de instalaciones energéticas en el este del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado un ataque contra un buque que "participaba en una misión para entregar equipamiento militar necesitado por el régimen israelí" en los alrededores del estrecho de Ormuz, antes de afirmar que la embarcación "usó un puerto" en Emiratos Árabes Unidos (EAU). "La destrucción de este barco es una advertencia a todos los barcos que quieran cooperar de alguna forma con el régimen israelí y con Estados Unidos", ha remachado.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Marina británica, ha afirmado este mismo martes que un carguero ha sido alcanzado por un proyectil cerca de la isla iraní de Kish, en el golfo Pérsico, un suceso que se habría saldado sin víctimas.