Bruselas avisa a España de que bajar el IVA de los carburantes incumple la normativa europea

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Toque de atención de Bruselas a España: reducir al 10% el IVA de los combustibles fósiles vulnera las normas europeas. Así lo recoge la misiva que recibió el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace unas semanas, tras aprobar su paquete de medidas para aliviar a los hogares por el encarecimiento de los carburantes debido a la guerra en Oriente Medio, que incluía la rebaja del IVA.

A través de un real decreto, el Gobierno aprobó el 20 de marzo un plan inicial de respuesta a la crisis energética, compuesto por 80 medidas y con un coste de unos 5.000 millones de euros hasta finales de junio. Entre ellas, destaca la reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, con un coste para las arcas públicas de 507 millones. Ese punto en concreto es el que ha encendido la alerta roja en el corazón de la Unión Europea.

"Es importante señalar que la directiva de la UE sobre el IVA no prevé la posibilidad de aplicar un tipo reducido en los suministros de combustible", trasladó la Comisión Europea a Moncloa el mes pasado, según ha adelantado El País y ha podido confirmar este periódico. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda, principal impulsor de la propuesta, rechazan dar marcha atrás y aseguran que "se trata de una medida temporal y no estructural". Añaden, además, que mantienen un diálogo constructivo y fluido con la Comisión.

El margen de actuación, no obstante, es limitado. La alternativa que plantea Bruselas -actuar sobre los impuestos especiales que gravan los combustibles- ya ha sido explorada por el Ejecutivo. De hecho, dentro de su batería de medidas, Hacienda impulsó una rebaja hasta el mínimo permitido por la UE del impuesto sobre hidrocarburos en los productos más consumidos, como el gasóleo y la gasolina sin plomo. La medida se extendió también al fuelóleo, el gas licuado, el gas natural y el queroseno, con un impacto estimado de 656,5 millones de euros. En la práctica, esto deja poco margen adicional al Gobierno para seguir abaratando los carburantes por la vía de estos gravámenes.

"Comprendemos y compartimos la necesidad de apoyar a los ciudadanos en tiempos difíciles", destacan fuentes de la Comisión. Sin embargo, recuerdan que "no se puede reducir el impuesto sobre el valor añadido" porque no está contemplado en la normativa comunitaria. Sí se puede, subrayan, "reducir los impuestos especiales sobre el combustible".

La clave está en la diferencia entre ambos gravámenes. Mientras que la legislación europea no autoriza aplicar tipos reducidos de IVA a los combustibles, sí permite a los Estados miembros actuar sobre los impuestos especiales que los gravan. Sin embargo, en el caso de España, ese margen está prácticamente agotado: el Gobierno ya ha rebajado el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la UE dentro de su paquete de medidas. En la práctica, esto limita de forma notable la capacidad del Ejecutivo para seguir abaratando los carburantes por la vía fiscal sin salirse del marco comunitario.