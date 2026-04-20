Grupos inversores ganan millones con las decisiones de la Casa Blanca

Publicado por Alin Blanco Madrid Creado: Actualizado:

Más de 550.000 dólares (467.000 euros) ganó un usuario tras apostar que el líder supremo de los ayatolás, Alí Jamenei, caería justo cuando lo hizo. Pocos días antes, dieciséis ‘brokers’ se habían embolsado más de 100.000 dólares (85.000 euros) al predecir el momento exacto en el que estallaría la guerra de Irán. Desde el anuncio de los aranceles de Donald Trump a principios de su segundo mandato, las bolsas estadounidenses han registrado operaciones sospechosas muy poco tiempo antes de que el presidente estadounidense anuncie grandes operaciones geopolíticas que sacuden la economía global.

El último y más llamativo caso ha sido el de la tregua en Oriente Medio. Varios ‘tiburones’ invirtieron 950 millones de dólares especulando que el precio del petróleo bajaría, y así fue. Mientras que el conflicto obliga al mundo a apretarse el cinturón, unos pocos privilegiados se llenan los bolsillos. El patrón de movimientos extraños se ha vuelto imposible de ignorar, y afecta tanto a los mercados financieros tradicionales como a las nuevas plataformas de inversión.

El primer episodio se produjo cuando el mandatario informó de los aranceles iniciales a principios de 2025. Estos comportamientos inusuales se repitieron pocos meses después, en abril, minutos antes de que el mandatario informara de una pausa de noventa días en las tasas, lo que provocó unas fuertes subidas bursátiles. La estabilidad de los mercados no estaba en los propósitos de año nuevo del presidente norteamericano y, a principios de 2026, un inversor convirtió 32.000 dólares en más de 400.000 (27.300 euros en 341.000) al anticipar la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, antes de que se hiciera oficial al día siguiente.

El conflicto en Oriente Medio también ha reproducido el patrón. Según un análisis del ‘New York Times’, el viernes previo al estallido de la guerra 150 nuevas cuentas apostaron fuerte prediciendo la ofensiva estadounidense llevada a cabo menos de 24 horas después.

Débil control antifraude

En Washington, el Partido Demócrata —al que las encuestas sitúan como favorito para controlar la Cámara de Representantes tras las elecciones de noviembre— ya prepara el terreno para impulsar una investigación sobre posibles casos de uso de información privilegiada y manipulación del mercado. Aunque no existen pruebas de que el presidente conociera estas operaciones ni de la implicación directa de funcionarios de la Casa Blanca, su mandato coincide con una intensa actividad inversora vinculada a aliados y personas de su entorno. Además, su administración ha sido criticada por debilitar los mecanismos de control del fraude. Redujeron significativamente la Sección de Integridad Pública, frenaron varias causas abiertas contra distintas empresas y pusieron trabas a las investigaciones que se llevan a cabo en la Comisión de la bolsa de valores.

Contrariamente, los republicanos han reforzado la persecución del fraude en ayudas sociales, en lo que la Casa Blanca denomina «una política contra el despilfarro». Son igualmente llamativas las iniciativas empresariales de la familia Trump y su entorno. Los hijos del presidente, Eric y Donald Jr., han invertido en empresas de drones que optan a contratos con el Pentágono, y su yerno, Jared Kushner, busca financiación de los gobiernos del Golfo implicados en el conflicto de Irán. Trump ha indultado a más de setenta aliados condenados por fraude. No obstante, el asesor legal de la Casa Blanca, David Warrington, defendió al presidente y aseguró que «no participa en negocios que puedan comprometer sus responsabilidades constitucionales». Sin embargo, los análisis apuntan a la posibilidad de que el magnate esté ejerciendo esa misma corrupción que prometió erradicar al inicio de su carrera política.