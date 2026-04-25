El Pentágono arremete contra Europa por no ayudarles a desbloquear el Ormuz

Publicado por Efe / Zigor Aldama Washington Madrid Creado: Actualizado:

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió ayer a Europa que Washington merece socios «capaces» y «leales» que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

«No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra», dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

En consonancia con las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, el secretario de Guerra insistió en que «esta no debería ser una lucha exclusiva de EE UU», que dispone de «abundantes reservas propias» de energía, por lo que no les afecta tanto la interrupción del tráfico en la estratégica vía de crudo y mercancías.

«Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero la época de aprovecharse de los demás ha llegado a su fin. (...) Estados Unidos y el mundo libre merecen socios que sean capaces, leales y que comprendan que ser un aliado no es un camino de una sola dirección, sino de doble sentido», agregó.

Hegseth calificó de «tonta» la reunión de unos 50 países organizada por Francia y Reino Unido la semana pasada para impulsar una misión «estrictamente defensiva» que garantice el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

«Acogeríamos con agrado un esfuerzo serio por parte de Europa para tomar medidas respecto a este estrecho y este paso marítimo, considerando que son sus capacidades energéticas las que están más en juego, creo que esto constituye una llamada de atención», enfatizó el jefe del Pentágono.

El secretario de Guerra indicó que el bloqueo naval que EE UU mantiene sobre las costas iraníes estará en vigor «durante el tiempo que sea necesario, lo que decida el presidente Trump». También reconoció que el tráfico marítimo comercial por el estrecho de Ormuz es «mucho más limitado de lo que a cualquiera le gustaría ver».

«Tenemos todo el tiempo del mundo, y no estamos ansiosos por cerrar un acuerdo», afirmó Hegseth, quien advirtió a Irán «que todavía tiene una ventana abierta para elegir sabiamente», en alusión a las negociaciones estancadas entre ambos países, que celebraron una primera ronda este mes en Pakistán que terminó sin resultados.

Teherán ha denunciado el cerco y exige su levantamiento como una de las condiciones para llegar a un acuerdo y reabrir la vía, sobre la que Washington también asegura tener control. EE UU ha interrumpido el paso de 34 buques desde el inicio del bloqueo naval a la República Islámica, informó el jefe del Pentágono.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, mencionó al tanquero de bandera iraní Touska, incautado.

Habrá negociación

Ha costado, pero parece que finalmente este fin de semana delegados de Irán y de Estados Unidos volverán a poner sus cartas sobre la mesa de negociación en Islamabad. Después de la negativa de Teherán de hace una semana, este viernes el régimen islámico anunció que su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, había aterrizado en la capital paquistaní para retomar brevemente un esquivo diálogo destinado a devolver la paz al Golfo Pérsico. Desde allí viajará también a Mascate y a Moscú. «El objetivo de esta visita es celebrar consultas bilaterales y debatir la actualidad de la región, así como la situación más reciente de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán», publicó la agencia oficial de noticias Irna. Lo que no está claro es si las delegaciones se verán cara a cara o si será Pakistán la que intermedie entre ambas.

Desde Washington, como avanzó la cadena norteamericana CNN, esta vez no será el vicepresidente JD Vance quien lleve la voz cantante sino el dúo negociador de Trump: su yerno, Jared Kushner, y su mano derecha para asuntos de pacificación, Steve Witkoff. Esta decisión no es del agrado de los iraníes, que preferían tener como interlocutor a Vance. No obstante, el vicepresidente quedará a la espera de ver si se producen avances, en cuyo caso podría desplazarse a Pakistán, donde él prefiere entrevistarse con el portavoz del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

De cualquier manera, la conversación será agria. Porque las posturas siguen siendo muy distantes: los líderes persas mantienen su exigencia de que Estados Unidos levante el bloqueo que impone en el estrecho de Ormuz, y que impide el comercio de hidrocarburos a través de esta vía marítima por la que transita un 20% del total mundial. Es lo que reiteró ayer el embajador iraní en Naciones Unidas, Ali Bahreini, en una entrevista con la cadena británica BBC. Repitió que el bloqueo es "una violación del alto el fuego" acordado entre ambas partes y que su objetivo es evitar que la Casa Blanca "se prepare para atacar de nuevo Irán". Desde el bando contrario, el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, afirmó que ya se está reanudando el tránsito de buques por Ormuz, aunque sigue siendo muy limitado. "Tenemos el control total: nada entra, nada sale", apostilló, informado de que su Marina ya ha obligado a que 34 embarcaciones den media vuelta y encomendando a Irán a que aproveche la oportunidad y acepte ahora "un buen trato". El arma nuclear Hegseth dejó caer que el tiempo para hacerlo se va agotando. "Irán sabe que aún tiene una oportunidad para elegir sabiamente en la mesa de negociaciones. Lo único que tiene que hacer es abandonar el arma nuclear de forma contundente y verificable", explicó, recalcando que su Ejecutivo no permitirá que Teherán continúe con su programa nuclear militar.

Se esperaba que la última ronda de conversaciones de paz se celebrara el martes, pero nunca tuvo lugar, ya que Irán afirmó que aún no estaba preparado para comprometerse a asistir y la delegación estadounidense encabezada por Vance nunca abandonó Washington a pesar de que el viaje ya estaba preparado hasta el último detalle. No en vano, Islamabad lleva engalanada desde la primera ronda de negociación con carteles que anuncian las conversaciones y todo tipo de restricciones al movimiento de los ciudadanos. A pesar del desplante iraní, el martes a última hora Trump prorrogó unilateralmente un alto el fuego de dos semanas para dar más tiempo a los negociadores.