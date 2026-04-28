Putin analiza con Irán cómo ganar tiempo en el conflicto bélico con Estados Unidos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió este lunes la «heróica» lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca. "Vemos qué valiente y heróicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía", dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial de San Petersburgo. Araqchí llegó procedente de Islamabad, donde abordó con los mediadores pakistaníes las condiciones que exige Teherán para la continuación del diálogo con Estados Unidos. El hecho de que Araqchí fuera recibido por Putin y no sólo por su colega ruso, Serguéi Lavrov, demuestra la importancia que ambos países otorgan a las relaciones bilaterales, más aún cuando los dos comparten un profundo desprecio por Occidente. Con todo, Putin dejó claro que la paz en Oriente Medio debe responder a los intereses de «todos los pueblos de la región", lo que incluye a los países del Golfo Pérsico, que se han quejado durante los últimos dos meses a Moscú por los ataques iraníes. "Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue cuanto antes. Usted conoce bien nuestra postura", dijo. Además, recordó que la pasada semana recibió un mensaje del líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí, por lo que pidió al ministro que le transmitiera «que Rusia, al igual que Irán, está dispuesto a continuar nuestras relaciones estratégicas». Aunque Moscú no ha proporcionado ayuda militar a Teherán, según la prensa internacional, sí ha prestado asistencia en materia de inteligencia, al igual que hace Estados Unidos con Ucrania. De hecho, en la reunión participó el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov, el temido GRU. Por su parte, Araqchí aseguró que Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con USA, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el fin de semana el viaje de sus emisarios a Islamabad. "Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que él pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad", dijo Araqchí al canal de Telegram de la televisión pública rusa. Cuando el periodista le preguntó qué piensa de que el presidente estadounidense se considere «el ganador» de esta guerra, el diplomático iraní respondió: «¿Entonces, por qué propone negociaciones?». Trump aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios. Según el Ministerio de Exteriores iraní, Araqchí denunció también ante Putin las «exigencias irrazonables y los frecuentes cambios de postura» de Washington y atribuyó la lentitud de los avances diplomáticos a «la retórica amenazante y a los continuos incumplimientos de los acuerdos» por parte de Estados Unidos. Al comienzo de la reunión con Putin el diplomático expresó el agradecimiento iraní por la «postura firme y sólida en apoyo de la República Islámica de Irán». "Como usted bien ha dicho, el pueblo iraní demostró al mundo que gracias a su resistencia, coraje y espíritu ha podido luchar exitosamente contra los ataques y la agresión estadounidense", dijo.