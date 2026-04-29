Trump asegura que Irán pide abrir el estrecho de Ormuz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las autoridades iraníes se encuentran sumidas en un «estado de colapso», por lo que le habrían solicitado la apertura del estrecho de Ormuz, mientras resuelven una supuesta crisis interna de liderazgo a la que Washington lleva apuntando desde hace días, en medio de las tiranteces en el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por sorpresa por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático. «Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)», ha declarado el jefe de la Casa Blanca en sus redes sociales. El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, ha subrayado horas antes que en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que «Estados Unidos debe aceptar que tiene que abandonar sus demandas ilegales e irracionales» y ha resaltado que «todo el mundo considera a día de hoy a Estados Unidos y al régimen sionista —en referencia a Israel— como símbolos del terrorismo de Estado». Washington y Teherán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en la capital paquistaní, Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense.

Emiratos Árabes deja la OPEP

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo y han esgrimido como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los «fundamentos del mercado en el largo plazo», una decisión tomada por sorpresa en medio del conflicto en Oriente Próximo que ha derivado en la casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. «Agradecemos a la OPEP y a sus países miembros por décadas de cooperación constructiva. Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono mientras apoyamos mercados globales estables», ha indicado el ministro de energía de EAU, Suhail al-Mazroui, en redes sociales.

De esta manera, el país del Golfo pérsico muestra su intención de alejarse de una economía basada en el crudo tras un análisis de sus capacidades actuales y futuras, incluyendo, según la agencia de noticias WAM, una mayor inversión en la producción nacional de energía y su compromiso con un papel responsable, fiable y con visión de futuro en los mercados energéticos mundiales. El país comenzó como miembro de la organización en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó perteneciendo a la OPEP tras la formación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.

La historia

La OPEP inició su andadura en 1960 con cinco socios fundadores Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela y hasta ayer contaba con 12 países miembros. Además, otros estados como Rusia, México o Kazajistán forman parte del grupo OPEP+ a través del cual se incrementó la coordinación entre algunos de los mayores productores de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo fija cuotas de producción de barriles de crudo con el objetivo de controlar la cantidad que ponen en el mercado y afectar a los precios internacionales del petróleo. Además, sirve como foro de coordinación entre los países productores.

Irán subraya que «Estados Unidos debe aceptar que tiene que abandonar sus demandas ilegales e irracionales» La OPEP fija cuotas de producción de barriles de crudo para controlar la cantidad que ponen en el mercado