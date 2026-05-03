Donald Trump anuncia la retirada de 5.000 soldados americanos de Alemania

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Donald Trump no ha roto del todo con la OTAN, pero ha dejado claro este fin de semana que la presencia militar de Estados Unidos en Europa ya no es una garantía inmune a los vaivenes de la política. El Pentágono anunció el viernes que retirará unos 5.000 soldados de Alemania entre los próximos seis a doce meses, una decisión presentada oficialmente como parte de una «revisión exhaustiva» del despliegue norteamericano en el Viejo Continente, pero que llega inmediatamente después de un choque de los duros entre el inquilino de la Casa Blanca y el canciller alemán, Friedrich Merz, por la guerra contra Irán. Es cierto que Alemania seguirá siendo una de las grandes plataformas militares de EE UU en el mundo.

Pero el mensaje de la Casa Blanca es que los aliados que cuestionen la estrategia de Washington, no contribuyan al esfuerzo de guerra o se permitan criticar a Trump pueden perder parte de la protección y del acceso que daban por descontados. Un aviso también a España. En concreto, según pudo saber ayer este medio, la decisión afecta a una brigada de combate desplegada en Alemania, a un batallón de fuegos de largo alcance que debía llegar este año y a la cancelación de un plan heredado de la Administración Biden para instalar una unidad de artillería equipada con misiles. En la práctica, la medida devuelve la presencia militar estadounidense en Europa a niveles de 2022, antes de la invasión de Ucrania y del refuerzo decidido por el antecesor de Trump para disuadir a Moscú de extender la guerra a territorio aliado.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, explicó en un comunicado que la retirada obedece a «las necesidades del teatro de guerra y las condiciones sobre el terreno». Pero el trasfondo es otro: el profundo malestar en la Casa Blanca con Berlín. Merz había dicho esta semana que Irán había «humillado» a EE UU y que los norteamericanos habían entrado en este conflicto «sin estrategia». Trump respondió en su red, Truth Social, con un ataque directo: «El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a acabar la guerra entre Rusia y Ucrania, donde ha sido totalmente ineficaz, y a arreglar su país roto, especialmente inmigración y energía, y menos tiempo a interferir con quienes están eliminando la amenaza nuclear iraní». Washington lleva años estudiando una reducción de su presencia militar en Alemania. Trump ya quiso hacerlo en su primer mandato. Existe en el país desde hace tiempo una corriente que considera excesiva la carga de seguridad que asume EE UU en Europa, sobre todo cuando los socios incumplen objetivos de gasto, critican a la Casa Blanca y después reclaman protección. Pero esta vez el contexto es distinto. La retirada llega en plena guerra con Irán, con el frente de Ucrania abierto y con una Casa Blanca que exige disciplina política, no solo inversión militar. Italia y España, los siguientes Los siguientes en la lista de reconsideración son Italia y España, con unas 12.000 y 3.500 tropas, respectivamente. Para Alemania, el golpe es doble. Por un lado, pierde parte de la presencia militar norteamericana en su territorio. Por otro, descubre que sus críticas tienen coste inmediato. Berlín había intentado construir una relación pragmática con el líder republicano. Merz, consciente de la impopularidad del estadounidense entre buena parte de los votantes germanos, había buscado una línea de equilibrio: mantener la alianza, aumentar el gasto militar, reforzar el apoyo a Ucrania y evitar una ruptura abierta con Washington. Pero su frase sobre la falta de estrategia en Irán cruzó una línea que la Casa Blanca no tolera: que un aliado protegido por EE UU cuestione en público la conducción de una guerra norteamericana.