Trump se desdice de nuevo con Irán

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias. «Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años», aseguró esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth. El mensaje ha sido difundido también por el perfil en X de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Antes de escribir este mensaje en Truth, Trump se pronunció en los mismos términos ante los periodistas al confirmar que revisaría el citado plan. «Me explicaron el concepto del acuerdo. Me darán la redacción exacta ahora», dijo a la prensa anoche al abordar el Air Force One en Florida, donde tiene su residencia privada, rumbo a Washington, según indica la CNN. Según información difundida esta noche por la agencia iraní Tasnim, Irán presentó, a través de un mediador paquistaní, una respuesta a la propuesta de nueve puntos de Estados Unidos centrada en el tema de «poner fin a la guerra». Estados Unidos había solicitado en su propuesta un alto el fuego de dos meses, pero Irán subrayó que las cuestiones pendientes deben resolverse en un plazo de 30 días y que, en lugar de centrarse en extender la tregua, el proceso debe enfocarse en el «fin definitivo de la guerra». Entre los puntos incluidos en la propuesta iraní de 14 apartados figuran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones, el levantamiento de sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz. Irán está a la espera de una respuesta oficial de Estados Unidos a sus propuestas. Mientras, Trump se ha mostrado esta semana insatisfecho con la marcha de las negociaciones con Irán aunque mantiene vivo un alto el fuego sin reapertura del estrecho de Ormuz, que perjudica principalmente a los aliados de Washington. «Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho con ello, así que ya veremos qué pasa», indicó Trump este viernes desde la Casa Blanca. El presidente ha envido mensajes confusos, asegurando que su administración mantiene conversaciones por la vía telefónica, mientras que reitera que no saben quién toma las decisiones en Teherán porque su liderazgo está diezmado o escondido tras 40 días de ataques que entraron en un pausa el pasado 8 de abril.

"Operación imposible"

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar «imposible» o alcanzar un «mal acuerdo» con Irán. «El margen de decisión de Estados Unidos se ha reducido», aseveró la inteligencia de la Guardia en la red social X. El organismo militar iraní también dijo que Irán ha establecido un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten el supuesto bloqueo de los puertos iraníes, aunque no detalló la fecha límite ni ofreció más información sobre esa medida. Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia, Irán presentó, a través de Pakistán como país mediador, una propuesta de 14 puntos a EE.UU. para poner fin definitivo a la guerra que inició el 28 de febrero y que cesó tras una tregua extendida indefinidamente.