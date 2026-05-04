Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde

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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una tregua en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja