Irán controla Ormuz y obligará a los barcos a pedirle permiso para cruzarlo y Trump amenaza con más bombas

Un equipo de respuesta de emergencia desata al manifestante Guido Reichstadter (C) tras ayudarlo a bajar desde lo alto del puente Frederick Douglass Memorial Bridge en el sexto día de su protesta contra la guerra de Irán en WashingtonJIM LO SCALZO

Publicado por M. Pérez Madrid Creado: Actualizado:

Irán ha cumplido sus advertencias y formalizado la creación de una oficina para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La denominada Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA) obligará a los barcos a solicitar un permiso previo si quieren cruzar el canal y establecerá un protocolo de navegación al que las tripulaciones deberán adaptarse. La Guardia Revolucionaria Islámica ha amenazado con una «respuesta firme» a los buques que no cumplan sus condiciones e intenten pasar el estrecho por cualquier otra ruta que no sea la suya.

Teherán avanza así un paso más en la operación que puso en marcha a principios de marzo, tras el cierre de Ormuz, para controlar permanentemente este corredor. La idea nunca ha gustado a los exportadores internacionales y mucho menos a los países del Golfo, para los que este paso constituye una puerta de salida. Todos ellos priman la libertad de un canal natural, que nada tiene que ver con vías artificiales como la de Panamá, en el tránsito del petróleo y otras mercancías. Este miércoles, muchos se preguntan si ese control que pretende ejercer Irán forma parte de las negociaciones entre el régimen de los ayatolá y la Casa Blanca para poner fin a la guerra. El anuncio de la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico se ha producido en paralelo al del presidente de EE UU de suspender su misión para liberar a los barcos atrapados en Ormuz, una decisión que la Casa Blanca ha tomado en favor de un hipotético progreso hacia un acuerdo de paz que Donald Trump ve «próximo».

La televisión estatal persa ha informado de que todos los buques que quieran atravesar el canal deberán obtener un permiso de Teherán, cuyos gobernantes definen su nueva estrategia como un sistema de «gobernanza soberana» sobre las aguas de Ormuz. «Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho», ha subrayado la corporación estatal. La oficina notificará sus normas a las navieras y publicará en su propia web los requisitos obligatorios de la navegación. Una vez obtenido el permiso y antes de entrar en el estrecho, los barcos recibirán asimismo las coordenadas exactas de la ruta que deben seguir

«El único paso seguro es el corredor previamente anunciado por Irán», han advertido este miércoles los guardianes de la revolución.

«Cualquier desvío hacia otras rutas es peligroso y tendrá como consecuencia una firme respuesta de la Armada», han añadido en su comunicado.

La incógnita ahora consiste en saber si la creación de esta oficina conllevará la imposición automática de peajes regulares al tráfico marítimo. Irán ha declarado en varias ocasiones su intención de cobrar por este tránsito y lo ha plasmado en un proyecto de ley que debe aprobar el Parlamento. El régimen propone una tabla variable de impuestos en función del modelo de buque y de su carga. En el caso del crudo, su idea es percibir un dólar por cada barril transportado. Si como referencia un petrolero-tipo carga dos millones de barriles, el beneficio para las autoridades persas es claro: dos millones de dólares por cada cisterna que atraviese Ormuz. La tasa afectará especialmente a los países del Golfo, especialmente a Irak, Bahréin, Kuwait y Catar, cuyas exportaciones pasan necesariamente por Ormuz. Los gobiernos de la región ya se han pronunciado en contra, al igual que diferentes organismos internacionales, en cuya opinión el hecho de que Irán se apropie del estrecho por su cuenta vulnera el Derecho Marítimo y las propias reglas del comercio mundial. Esta nueva fuente de ingresos podría ser para Teherán más valiosa que su propio negocio del crudo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que pondrá fin a la operación 'Furia Épica' contra Irán y levantará el «altamente efectivo bloqueo» en el estrecho de Ormuz si Teherán «acepta cumplir con lo acordado", sin más detalles, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para lograr un fin al conflicto en Oriente Próximo.

"Asumiendo que Irán acepta cumplir con lo acordado, lo que quizá es mucho asumir, la ya legendaria 'Furia Épica' terminará y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales. Sin embargo, ha reiterado sus amenazas contra el país y ha subrayado que si Irán «no acepta", «empiezan los bombardeos». «Tristemente, serán a un nivel mucho más alto y a una intensidad como nunca antes", ha zanjado Trump, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora en respuesta a este mensaje.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo.