Trump anuncia una tregua de tres días entre Ucrania y Rusia

Publicado por Efe/ Álex Bustos Washigton / Moscú Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, han acordado, a petición suya, un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.

«Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial», escribió Trump en un mensaje en Truth Social. «Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptada tanto por el presidente Vladímir Putin como por el presidente Volodímir Zelenski», añade el texto.

El republicano dice que espera que esta tregua sea «el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada».

Trump concluye diciendo que prosiguen las conversaciones para tratar de poner fin al conflicto —»el mayor desde la Segunda Guerra Mundial», según escribe el presidente estadounidense— y que cada día se está «más cerca de lograrlo».

El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este viernes que Ucrania no se sumó a esa tregua unilateral de 48 horas y que continuó atacando las posiciones de las tropas rusas y objetivos en la retaguardia.

Esa denuncia llegó poco después de que Zelenski acusara por su parte a Moscú de no respetar esa misma tregua durante la noche del jueves al viernes, al asegurar que para las 7.00 horas locales (4.00 GMT), «se habían documentado más de 140 ataques (rusos) a posiciones en el frente».

Nada puede estropear el día más relevante para las autoridades rusas: este sábado es el día de la Victoria, la conmemoración de la mayor hazaña militar de la Unión Soviética. Por eso, en Moscú se han instalado 40 baterias antiaéreas adicionales que protegerán el corazón de la capital de cualquier posible ataque ucraniano. Porque no hay acuerdo para el alto el fuego propuesto por Vladímir Putin y Rusia ha amenazado con responder muy duramente si se produce. No descarta hacerlo. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso reiteró este viernes su «advertencia a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras para que evacuen de inmediato» la capital ucraniana.

Así que muchos contendrán la respiración en ambos países y el desfile militar será más discreto que en otras ocasiones. No solo por el equipamiento militar desplegado, también por los líderes presentes. Solo habrá tres mandatarios en el palco de autoridades acompañando a Putin: el presidente bielorruso Aleksander Lukashenko, el mandatario laosiano Thongloun Sisoulith y el sultán Ibrahim de Malasia. Según medios rusos como TASS, en una segunda línea estarán miembros de gobiernos regionales de Bosnia Herzegovina, políticos de Serbia, el representante del gobierno eslovaco y los presidentes de Abjasia y Osetia del Sur. Estos dos territorios son estados no reconocidos que la comunidad internacional considera parte de Georgia. El acto sólo durará 50 minutos.