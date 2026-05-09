La ULE debatirá sobre la crisis ecosocial con el foco en el decrecimiento y alternativas

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La Universidad de León (ULe) ha puesto en marcha durante este mes de mayo un ciclo de conferencias y actividades para reflexionar sobre la crisis ecosocial y analizar posibles alternativas al actual sistema.

Bajo el título 'Crisis ecosocial, decrecimiento y cooperación: ¿continuismo o disrupción en el modelo de desarrollo?', esta tercera edición del ciclo busca "impulsar la reflexión crítica y el debate en torno a los grandes retos socioambientales actuales".

Pero, además, persigue explorar propuestas vinculadas a la sostenibilidad y la acción colectiva, según ha indicado la institución académica en nota de prensa.

El programa, que se desarrolla a lo largo de todo el mes en el Teatro El Albéitar -con posibilidad de seguimiento en línea-, aborda cuestiones como los límites planetarios, el papel de la cooperación internacional o las alternativas económicas relacionadas con el decrecimiento, la agroecología o el comercio justo.

Tras una primera sesión celebrada esta semana sobre turismo alternativo en el medio rural, a cargo del profesor de la Universidad Pablo de Olavide Esteban Ruiz Ballesteros, el ciclo continúa el próximo 12 de mayo con la conferencia 'Crisis de la agricultura petrolera: los nuevos comunes como alternativa', impartida por el sociólogo Ángel Calle Collado, investigador especializado en economías sociales y sostenibilidad.

El calendario de actividades se completa el 14 de mayo con la proyección del documental 'Frutos amargos (The Pickers)', seguido de un coloquio, y el 19 de mayo con la intervención de Susana Barrera-Vilarmau, que analizará el "auge del biometano y el colonialismo energético" desde la perspectiva de las transiciones energéticas.

Además, el ciclo incluye una mesa redonda el 27 de mayo centrada en la cooperación internacional, el codesarrollo, la descolonización y el comercio justo, en la que participarán responsables institucionales como la concejala del Ayuntamiento de León Camino Orejas López y la jefa del Servicio de Cooperación de la Junta de Castilla y León, Eva María Domínguez Sánchez, junto a representantes del ámbito asociativo.

El programa se cerrará el 28 de mayo con la proyección del documental 'Alternativas que suman', también acompañada de debate posterior, en línea con el carácter participativo de todas las sesiones.

Las actividades se desarrollan en formato presencial en el Teatro El Albéitar, aunque también pueden seguirse por streaming, y contarán con un espacio habilitado en el campus de Ponferrada para el seguimiento colectivo.

La inscripción permanece abierta y quienes completen el ciclo de forma presencial podrán optar al reconocimiento de un crédito ECTS.

La iniciativa está organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global en el marco del Programa de Cooperación Universitaria al Desarrollo, con el apoyo del Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la ULe.