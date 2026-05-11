Irán amenaza a Francia y Reino Unido por el despliegue de buques militares en Ormuz

Publicado por Efe Teherán Creado: Actualizado:

Irán advirtió este domingo a Francia y Reino Unido de que responderá de manera «firme e inmediata» al despliegue de buques militares cerca del estrecho de Ormuz, que ambos países europeos han anunciado para garantizar la libre navegación en la región.

Además, Irán anunció que ha establecido un «nuevo sistema jurídico y de seguridad» en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.

«A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz», declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia Irna.

Akraminia, aseguró que Irán ejerce ahora un control «fundamental y estratégico» sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Según el jefe militar, esta nueva situación podría tener efectos económicos, políticos y de seguridad, e incluso contribuir a neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias.

«Se advierte que la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta firme e inmediata», aseveró en la red social X el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi.

El diplomático enfatizó que «tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos».

Francia y Reino Unido han anunciado recientemente el envío de buques de guerra al mar Rojo y al golfo de Adén para preparar una futura misión de cooperación conjunta destinada a reforzar la libertad de navegación en la región del estrecho de Ormuz, que se ha visto bloqueada por el conflicto entre EE UU, Israel e Irán.

Garibabadi aseguró que la presencia de fuerzas «extrarregionales» bajo el pretexto de proteger la libertad de navegación constituye una «militarización de una vía marítima vital» y una escalada de la crisis en la región. «La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema», agregó.

Además, sostuvo que el origen de la inseguridad en la región radica en el «uso ilegal de la fuerza», las amenazas contra Estados ribereños y el bloqueo naval, en aparente referencia a las operaciones estadounidenses en la región y al cerco impuesto sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

El viceministro iraní señaló que el estrecho de Ormuz no es una zona bajo control de potencias externas y reivindicó «el derecho de la República Islámica a ejercer soberanía sobre esta estratégica vía marítima y determinar su marco jurídico».

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial y que ha sido bloqueado por Irán desde los primeros días de la guerra, se han intensificado en los últimos días con intercambios de fuego entre Teherán y Washington pese a la tregua. La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas informó ayer de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha.