Ucrania teme una ofensiva desde Bielorrusia mientras Rusia se estanca

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Kiev considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia nunca fue tan grande como ahora desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente, donde el Ejército agresor encuentra un número creciente de dificultades por el descenso de tropas. Ucrania ha recuperado 590 kilómetros cuadrados de su territorio desde principios de año, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que hace que su posición sea «más fuerte que en años anteriores» y que la tendencia general, según el jefe de Estado, sea «desfavorable» para Rusia. Según los analistas militares, los avances de Rusia se han estancado en sus niveles más bajos de los últimos tres años. Si bien Rusia mantiene alta la presión sobre Donetsk y Zaporiyia, y apuesta por la ofensiva de verano para revitalizar sus avances en el este y el sur, crecen los ataques con drones de Ucrania, tanto dentro del territorio ruso como contra la logística del frente. Riesgo de escalada En este contexto, Rusia podría intentar lanzar una nueva operación desde el norte para recuperar la iniciativa y aumentar la presión sobre Ucrania, atacando las regiones de Kiev y Chernígov desde el territorio de Bielorrusia. La gravedad de la amenaza ha quedado patente con la visita de Zelenski —quien se ha referido a los riesgos en varias ocasiones esta semana— a las zonas cercanas a la frontera con Bielorrusia, de casi 1.000 km de longitud, que incluye las regiones de Volin, Rivne y Zhitómir. Ucrania colabora actualmente con sus socios extranjeros para «neutralizar y minimizar estas amenazas procedentes del lado bielorruso» y reivindica su derecho a responder con acciones recíprocas a Bielorrusia, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga. El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, también señaló que cree que la posibilidad de tales operaciones «es real». «Sabemos que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte», declaró el martes. El exdiputado y comandante de la unidad de drones ucraniana, Igor Lutsenko, también señaló que él piensa que Rusia se encamina hacia algún tipo de escalada. «Definitivamente no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo no pasa nada en el frente, mientras sus refinerías de petróleo arden y los barcos se esconden en el mar Negro», declaró a la agencia de noticias ucraniana Unian.

Evaluación de amenazas

En la actualidad, ni Rusia ni Bielorrusia mantienen un gran contingente de fuerzas al norte de la frontera con Ucrania, coinciden en señalar analistas militares ucranianos como Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa. Bielorrusia, en particular, sólo podría desplegar unos 14.000 soldados listos para el combate, una cifra muy inferior a la necesaria para suponer una amenaza seria, según Kovalenko. Para él, es más probable que se produzcan operaciones híbridas o incursiones limitadas que una ofensiva a gran escala. Las operaciones rusas podrían consistir en intentos de tomar algunas de las más de cien aldeas situadas a entre uno y tres kilómetros de la frontera entre ambos países, con objetivos territoriales limitados. Sin embargo, cualquier acción de este tipo obligaría a Kiev a reaccionar y a desviar valiosas fuerzas del frente principal, lo que dificultaría contener la presión de Rusia en esa zona.