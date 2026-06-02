Aumentan a 21 los muertos y más de cien los heridos por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

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Los ataques nocturnos del martes por parte del Ejército ruso sobre varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, han dejado ya 21 muertos y más de cien heridos, según han informado las autoridades locales.

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado que los ataques a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas han matado a seis personas y herido a otras 81 en Kiev, mientras que en Dnipró son ya quince los fallecidos, entre ellos un trabajador de los equipos de rescate y cuatro menores, además de cerca de cuarenta afectados más.

"En la capital, los equipos de rescate trabajan desde la noche en caso todos los distritos, con un total de 29 ubicaciones. La mayoría de los incendios han sido extinguidos, si bien el trabajo continúa en seis puntos activos en cinco distritos de Kiev", ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales.

El organismo ha puntualizado que en la capital se han registrado daños en varios edificios residenciales. Además, se ha decretado un incendio en un edificio asociado al Ministerio del Interior ucraniano.

Mientras, en la ciudad de Dnipró "no se había recuperado del cínico bombardeo nocturno ruso y los rescatistas no habían concluido la búsqueda de personas en un edificio de apartamentos destruido cuando, en pleno día, un dron enemigo ha impactado en otro edificio de gran altura", han lamentado las emergencias.

A estos balances hay que sumar tres heridos en Kamianske, en Dnipropetrovsk, y otros diez heridos en Járkov, así como daños materiales en las provincias de Mikolaiv, Sumi, Poltava, Chernígov y Zaporiyia.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha denunciado que las tropas rusas han lanzado 73 misiles y más de 650 drones contra el país durante las últimas horas, en lo que ha descrito como "un ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire.

"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", ha especificado, al tiempo que ha recalcado que el Ejército ruso ha lanzado 8 misiles antibuque, 33 misiles balísticos 'Iskander', 27 misiles de crucero 'KH-101', cinco misiles de crucero 'Kalibr' y 656 drones contra territorio ucraniano.

En este sentido, ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 40 misiles y 602 drones, si bien ha confirmado el impacto de 33 misiles y 33 drones en 38 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado la Fuerza Aérea, que ha reclamado a la población que "no ignore las alarmas".

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania con misiles, incluidos misiles hipersónicos, y drones, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

La cartera ha esgrimido en un comunicado que el objetivo han sido "empresas de la industria de defensa en Kiev, Zaporiyia, Járkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumi, así como instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las Fuerzas Armadas y bases militares".

"Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha zanjado el Ministerio de Defensa ruso, en el marco de sus ataques contra Ucrania al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.