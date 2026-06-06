Estados Unidos sanciona a Díaz Canel y a familiares de Raúl Castro

Publicado por Agencias Nueva York Creado: Actualizado:

El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el hijo y el nieto de su antecesor, Raúl Castro, hermano del dictador Fidel Castro; además de otros individuos y entidades vinculadas con el régimen comunista. Las sanciones fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, arquitecto de la intervención de Washington en Venezuela y gran impulsor de la política para forzar a Cuba a una transición política y económica. Las medidas se justifican por las «actividades subversivas antiestadounidenses» de los sancionados, a los que acusa de «implementar y financiar» una red de «movimientos radicales revolucionarios en EE UU y todo el mundo». Las medidas suponen que los afectados no podrán acceder a fondos en EE UU y que otras entidades no estadounidenses no podrán hacer negocios con ellos. Estas sanciones son la última estrategia de presión de Trump contra el régimen cubano, en un momento en el que el inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con una intervención militar de la isla y en medio de un bloqueo a la entrada de suministros energéticos que ha colocado al país al borde del colapso. Ocurre también después de la imputación de Raúl Castro, que acaba de cumplir 95 años.

La sanción más relevante es la de Díaz-Canel, un hombre del régimen que no apunta a convertirse en una figura de cooperación con la Administración Trump. Fue elegido a dedo por Castro para sucederle y, además de endurecer la represión de disidentes políticos, su gestión ha llevado a la isla a la ruina económica, ahora profundizada por el corte en el envío de petróleo desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año. Cuando esa captura se produjo, Trump advirtió: «Cuba es la siguiente». Este jueves, tras conocerse las sanciones, ha mantenido el mismo discurso. «Vamos a ocuparnos de eso en cuanto acabemos con Irán", dijo desde el Despacho Oval. «Me gusta hacer las cosas una a una». «Solo queremos que sea un país bien gobernado", aseguró. «El país se muere de hambre y no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene una tierra bonita. Ahí se podrían hacer buenos resorts hoteleros", añadió, lo que da una idea de cuáles podrían ser sus intenciones. Además de Díaz-Canel, están sancionados su esposa, Lis Cuesta Peraza, y el hijo de esta, Miguel Anido Cuesta. Por parte de la familia Castro, también han sido designados el hijo y el nieto de Raúl Castro Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis. El presidente cubano condenó la maniobra, que afirmó que «está dirigida a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto» entre ambas naciones. Su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, señaló que las medidas son «la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de EE UU». «Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", advirtió. Además de esos individuos, las sanciones afectan a varias entidades, como el Ministerio de Defensa de Cuba.

Además de Díaz-Canel, están sancionados su esposa, Lis Cuesta Peraza, y el hijo de esta, Miguel Anido