Las fotos más impactantes del terremoto de Filipinas, que ya se ha cobrado 19 muertos

Las autoridades filipinas y las japonesas cancelaron este lunes la alerta de tsunami provocada por el terremoto de magnitud 7,8 que azotó esta mañana la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que deja al menos 14 fallecidos, según datos preliminares.
EFE
Terremoto en Filipinas
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