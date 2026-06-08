Diario de León

Las fotos más impactantes del terremoto de Filipinas, que ya se ha cobrado 19 muertos

EFE

Publicado por
Redacción
León

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Las autoridades filipinas y las japonesas cancelaron este lunes la alerta de tsunami provocada por el terremoto de magnitud 7,8 que azotó esta mañana la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que deja al menos 14 fallecidos, según datos preliminares.

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Terremoto en Filipinas

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