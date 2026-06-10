Gates se arrepiente de su relación con Epstein: "Nunca debí haberme reunido" con él

El fundador de Microsoft Bill Gates comparece por el caso de Jeffery Epstein.JIM LO SCALZO

Publicado por EFE Washington Creado: Actualizado:

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró este miércoles ante un comité del Congreso de Estados Unidos que nunca tuvo indicios de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y reconoció estar arrepentido de haberse relacionado con el delincuente sexual.

"Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él", declaró Gates según un testimonio inicial en la audiencia a puerta cerrada, publicado en su página web.

Gates insistió en que nunca presenció ni tuvo indicio alguno de que "Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas".

"Jamás fui a su isla, ni a su rancho ni a su residencia de Florida. Nunca he victimizado a nadie. Si bien es posible que él intentara fomentar una relación personal, yo nunca tuve interés en ello ni correspondí a tales intentos", agregó.

El multimillonario también relató los orígenes de su relación con Epstein, al que conoció en 2011 a través de personas de confianza "en el ámbito profesional y filantrópico", y resaltó que el fallecido financiero "afirmaba que podía recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial" entre sus clientes.

"Mis interacciones con Epstein comenzaron con un número limitado de reuniones preliminares —tres en 2011 y dos en 2012—, durante las cuales hablé sobre los objetivos de mi trabajo. Iniciamos conversaciones más extensas en 2013 y 2014", detalló en el testimonio.

Gates quiso matizar el alcance de su relación con Epstein y aseguró que sus contactos terminaron "en diciembre de 2014, cuatro años antes de que nuevas informaciones de prensa y documentos judiciales desclasificados sacaran a la luz el alcance de sus delitos".

"Ahora veo que él buscaba construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, valiéndose de sus contactos con personas influyentes y respetables para eludir el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación", indicó.

El magnate tecnológico insistió: "He aprendido una lección importante y ahora soy mucho más cauteloso respecto a con quién me relaciono, incluso de manera limitada".

También reconoció la labor "fundamental" del comité del Congreso en su labor por esclarecer elementos del polémico caso tras la publicación de cientos de miles de documentos por el Departamento de Justicia y añadió su esperanza en que "las personas perjudicadas por los crímenes de Epstein reciban la justicia que merecen".