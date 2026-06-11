Al menos 12 agentes heridos y 16 manifestantes detenidos en nueva noche de disturbios racistas en Belfast: las fotos

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Al menos 12 agentes de Policía han resultado heridos y 16 manifestantes han sido detenidos tras una nueva noche de disturbios racistas en Belfast, Irlanda del Norte, que tienen su origen en el ataque de un hombre sudanés contra un ciudadano británico el pasado lunes con un cuchillo, episodio en el que perdió un ojo y sufrió heridas en el rostro y el cuello por un intento de decapitación.

Después de otra noche de altercados en la que las fuerzas antidisturbio tuvieron que emplear camiones de agua para dispersar las protestas violentas que volvieron a incendiar coches y autobuses y vandalizar viviendas, y que acabaron con choques con las fuerzas policiales, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha elevado a 12 los policías heridos y ha confirmado 16 detenciones, según informa la cadena británica BBC.

Benn ha insistido en que los disturbios están remitiendo con respecto a la noche anterior, si bien ha incidido en que las minorías étnicas en la capital norirlandesa están "aterradas" después de escenas en las que se prendió fuego a viviendas "por el color de la piel" de los residentes.

"No hay justificación para eso, nada puede justificarlo, y ha dejado a mucha gente aterrorizada", ha subrayado.

Mientras, el jefe de Policía de Belfast, Jon Boutcher, ha vuelto a apelar a la ciudadanía para que "no se deje llevar por la corriente" de los mensajes vertidos en Internet, incidiendo en que personas "que no saben nada sobre Irlanda del Norte" alientan los disturbios racistas.

Según ha señalado, los mensajes de odio en redes sociales vinculados a la situación en Belfast son "totalmente inaceptables" y ha advertido de que pueden constituir un delito, incidiendo en que están poniendo "vidas en peligro".

Los incidentes racistas han surgido tras el ataque con arma blanca de un hombre sudanés de 30 años, identificado como Hadi Alodid, que atacó a Steven Ogilvy, británico de unos 40 años y trabajador del servicio público de salud (NHS), el pasado lunes en una violenta agresión cuya grabación se ha convertido en un video viral en Reino Unido que ha generado una indignación generalizada.

El propietario de la red social X, Elon Musk, ha compartido en las últimas horas en su perfil imágenes del ataque y mensajes de cuentas antiinmigración, en medio de las denuncias del Ejecutivo británico por "avivar el resentimiento" con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast.