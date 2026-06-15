Suiza dice ‘no’ a limitar su población a 10 millones en un país muy dividido por la migración

Publicado por Rosalía Sánchez Berna Creado: Actualizado:

Con un 55% de los votos en contra y un 45% a favor, los suizos rechazaron este domingo en referéndum la iniciativa para establecer un límite de población y prohibir por ley que los actualmente 9,1 millones de habitantes superen los 10 millones antes de 2050. Si hubiese triunfado el sí, habría sido necesario restringir la reunificación familiar y negar provisionalmente a los solicitantes de asilo admitidos el derecho a permanecer en el país.

Los socialdemócratas hablan de una «victoria histórica para una Suiza abierta» y en la UE se respira con cierto alivio, porque con menos de 10 millones de habitantes se tendría también que expulsar población residente permanente y rescindir el Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas con la Unión Europea, que desde 2002 otorga a los ciudadanos comunitarios acceso no discriminatorio al mercado laboral suizo y viceversa.

El referéndum permite ver, sin embargo, el alto porcentaje de personas de acuerdo con una iniciativa presentada por el nacionalista Partido Popular Suizo (SVP), casi la mitad del electorado, así como una enconada división entre el voto urbano y el voto rural. En ciudades como Basilea y Zúrich, una clara mayoría votó en contra de la propuesta, mientras que en cantones rurales de habla alemana —como Schwyz— recibió el apoyo necesario.

La democracia directa permite a los suizos pronunciarse a menudo en referéndum sobre casi cualquier asunto, desde la sustitución del servicio militar obligatorio masculino por otro cívico universal, rechazada en 2025, hasta el establecimiento de subvenciones a los ganaderos que críen a sus animales con cuernos, que durante meses mantuvo un vivo debate público sobre la importancia filosófica, económica y ética de las astas de las vacas.

Ya sean aprobadas las propuestas —como la prohibición de minaretes en las mezquitas en 2009— o rechazadas —como la renta básica universal en 2016-, lo cierto es que etas votaciones y los precedentes debates ejercen una reconocida influencia en la política del resto de países europeos porque ponen sobre la mesa argumentos sobre asuntos que en otras democracias no escalan hasta la agenda legislativa. Basta con que un ciudadano suizo tenga una idea y recoja 100.000 firmas en un plazo de 18 meses para que el país la vote en referéndum. Hay, dicen los ultras, riesgos para la economía.