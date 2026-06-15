El secreto bajo nuestros pies que conecta toda la Tierra y nadie había visto hasta ahora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bajo la superficie de los campos de cultivo, los bosques y los pastizales existe una infraestructura viva de dimensiones colosales que hasta ahora había permanecido invisible para la ciencia. Un equipo internacional de investigadores ha conseguido mapear por primera vez esta red subterránea que se extiende por 110 billones de kilómetros y que resulta fundamental para la supervivencia de los ecosistemas terrestres.

Se trata de los hongos micorrícicos, organismos que forman asociaciones con las raíces de las plantas y crean autopistas subterráneas por las que circulan agua, nutrientes esenciales y carbono. Esta red funciona literalmente como el sistema circulatorio del planeta, transportando elementos vitales entre diferentes organismos y manteniendo el equilibrio de los suelos. La comunidad científica considera que sin estos hongos, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible.

La Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas ha liderado esta investigación pionera, cuyos resultados se publican ahora en la prestigiosa revista Science. Los científicos han utilizado tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica para analizar miles de muestras de suelo procedentes de todos los continentes y crear el primer atlas global de esta infraestructura biológica.

Una autopista de filamentos microscópicos

La estructura de estas redes está compuesta por millones de filamentos finísimos llamados hifas, que se entrelazan formando una malla tridimensional de complejidad asombrosa. Estos filamentos actúan como conductos por los que los hongos intercambian recursos con las plantas: los hongos obtienen azúcares que las plantas producen mediante la fotosíntesis, mientras que las plantas reciben a cambio agua y minerales como fósforo y nitrógeno que los hongos extraen del suelo con gran eficiencia.

Los investigadores comparan estos filamentos con los vasos sanguíneos del cuerpo humano, de ahí que se refieran a este sistema como el aparato circulatorio de la Tierra. La analogía resulta especialmente apropiada porque, al igual que nuestro sistema vascular transporta oxígeno y nutrientes a cada célula del organismo, estas redes fúngicas distribuyen recursos esenciales por todo el ecosistema terrestre.

El mapa interactivo desarrollado por el equipo revela patrones sorprendentes sobre la distribución de estos hongos. Los pastizales albergan aproximadamente el 40 por ciento de la infraestructura de los hongos micorrícicos arbusculares, que son los más abundantes del planeta. Regiones como los pastizales inundados de Sudán del Sur, los Everglades de Florida y la meseta tibetana presentan densidades excepcionales de estas redes.

Un aliado crucial contra el cambio climático

Más allá de su papel en la nutrición de las plantas, estos hongos desempeñan una función crítica en la lucha contra el calentamiento global. Las extensas redes subterráneas capturan y transportan aproximadamente 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono hacia los suelos cada año, una cantidad que equivale al 11 por ciento de todas las emisiones relacionadas directamente con la actividad humana.

Este proceso de captura de carbono resulta fundamental para regular el clima del planeta. Los hongos toman el carbono que las plantas han fijado de la atmósfera y lo transfieren a capas profundas del suelo, donde puede permanecer almacenado durante décadas o incluso siglos. Sin esta función de secuestro natural, las concentraciones de CO2 en la atmósfera serían significativamente más elevadas.

En España, los investigadores han identificado zonas de especial relevancia para estas redes fúngicas, particularmente en las dehesas extremeñas y los pastizales de montaña del Pirineo y la Cordillera Cantábrica. Estos ecosistemas albergan comunidades especialmente diversas de hongos micorrícicos que contribuyen tanto a la productividad ganadera como a la mitigación del cambio climático.

La agricultura intensiva amenaza el sistema

Sin embargo, el estudio también lanza una advertencia urgente: la agricultura intensiva está destruyendo aceleradamente esta infraestructura vital. El análisis de los datos revela que las grandes extensiones dedicadas a cultivos industriales presentan densidades de hongos micorrícicos un 50 por ciento menores que los ecosistemas naturales o los sistemas agrícolas tradicionales.

El uso intensivo de fertilizantes químicos, herbicidas y fungicidas, junto con el laboreo profundo del suelo y los monocultivos extensivos, fragmenta y deteriora estas redes subterráneas. Cuando los hongos micorrícicos desaparecen, los suelos pierden estructura, se empobrecen en materia orgánica y se vuelven más vulnerables a la erosión y la desertificación.

Esta degradación tiene consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria. Los suelos privados de sus redes fúngicas requieren cantidades cada vez mayores de fertilizantes sintéticos para mantener la productividad, lo que genera un círculo vicioso de dependencia química y deterioro ambiental. Además, la capacidad de estos suelos para retener agua disminuye drásticamente, aumentando la vulnerabilidad de los cultivos ante las sequías.

Implicaciones para la conservación y la política ambiental

Los responsables del estudio esperan que este primer mapa global sirva como herramienta para orientar políticas de conservación y restauración ecológica. Identificar dónde prosperan mejor estos sistemas y dónde se encuentran más amenazados permitirá priorizar áreas para la protección y desarrollar estrategias agrícolas más sostenibles.

La visualización cartográfica puede ayudar también a diseñar corredores ecológicos que conecten áreas ricas en biodiversidad fúngica, facilitando así la dispersión de esporas y el mantenimiento de poblaciones viables. En regiones donde las redes han sido severamente degradadas, el mapa puede guiar proyectos de restauración mediante la inoculación de hongos micorrícicos nativos.

Para España, donde la agricultura representa un sector económico fundamental, estos hallazgos plantean el desafío de transitar hacia modelos productivos que protejan y potencien las redes fúngicas subterráneas. Prácticas como la reducción del laboreo, la rotación de cultivos, el uso de cubiertas vegetales y la agricultura regenerativa pueden favorecer la recuperación de estas comunidades de hongos.

Contexto científico y perspectivas futuras

Este trabajo representa un hito en la biología del suelo y la ecología microbiana. Durante décadas, los científicos habían estudiado los hongos micorrícicos principalmente a escala local o regional, pero nunca se había conseguido una visión planetaria de su distribución y abundancia.

La investigación abre numerosas preguntas para futuros estudios: ¿cómo responderán estas redes al aumento de temperaturas? ¿Qué especies de hongos son más resistentes a las perturbaciones? ¿Cómo podemos optimizar las prácticas agrícolas para mantener redes fúngicas saludables sin sacrificar la productividad?

Los científicos también planean ampliar el mapa incorporando datos sobre otros tipos de hongos del suelo y sus interacciones con bacterias y otros microorganismos. El objetivo último es comprender el suelo como un ecosistema vivo e integrado cuya salud resulta inseparable de la nuestra.