Dos trenes colisionan cerca de Bedford
Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros
Dos trenes colisionaron este viernes cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un "incidente" que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas en sentido a Londres.
La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Bedfordshire confirmaron en la red social X que estaban atendiendo un "incidente" en una vía ferroviaria al sur de Bedford tras una "colisión que ha involucrado a dos trenes".
Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway. Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros.