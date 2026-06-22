Irán suspendería negociación con Estados Unidos si Israel no se retira de Líbano

Publicado por Agencias Teherán Creado: Actualizado:

Irán podría suspender cualquier negociación con Estados Unidos si Israel no se retira del Líbano y no cesa sus operaciones militares en el país árabe, según información difundida este domingo por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. El medio señaló, citando fuentes propias, que Irán entraría en una fase de «respuesta dura» si continúan la ocupación y los «crímenes» de Israel en el Líbano, y que en ese caso quedarían suspendidas todas las negociaciones entre Teherán y Washington. Tasnim indicó que la República Islámica insiste en el cumplimiento del artículo 1 del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos el pasado miércoles, relativo al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y a la garantía de la soberanía e integridad territorial libanesa. Israel ha cesado sus ataques contra el Líbano desde el sábado por la tarde, después de que Irán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los bombardeos israelíes en el país árabe. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó ayer que sus tropas no se retirarán de la zona que Israel define como «zona de seguridad» en el sur del Líbano y que el Ejército israelí no tiene restricciones operativas en el área. La delegación iraní que se encuentra en Suiza negociando con Estados Unidos, bajo la mediación de Pakistán y Catar, insistió este domingo en que las conversaciones se centran en verificar el cumplimiento del memorando por parte de Washington, especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de su país, afirmó horas antes, durante las negociaciones, que se han registrado avances para garantizar la aplicación del alto el fuego en el Líbano. «La paz nunca es fácil, siempre requiere trabajo y disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con la paz regional», dijo Vance.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ya ha llegado a Suiza para intentar reconducir las negociaciones con Irán, amenazadas por el repunte de la violencia entre Israel y Hezbolá en el Líbano y por las nuevas tensiones en torno al cruce del estrecho de Ormuz. «Solo puedo estar allí uno o dos días», ha dicho Vance antes de partir desde la base aérea militar de Andrews. «Esperamos avanzar en la cuestión nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Ésos son los dos grandes asuntos en los que vamos a centrarnos».

Un momento delicado

En Suiza se ha encontrado con dos de los principales enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, así como con una delegación iraní que aterrizó el sábado por la noche. Pakistán, que ha actuado como intermediario entre Washington y Teherán, anunció que las conversaciones técnicas comenzarán este domingo y Vance ya se ha reunido con su primer ministro, presente también en Lucerna. Las negociaciones llegan en un momento especialmente delicado. En las últimas cuarenta y ocho horas, Irán aplazó la siguiente ronda de contactos, inicialmente prevista para el viernes, y aseguró que estaba cerrando el estrecho de Ormuz debido a la continuación de los combates en el Líbano entre Israel, aliado de Estados Unidos, y Hezbolá, respaldado por Teherán. Las autoridades iraníes sostienen que Washington ha incumplido el acuerdo inicial al no haber logrado contener las hostilidades entre Israel y la milicia chií. La Guardia Revolucionaria iraní llegó incluso a advertir de que cualquier barco que se aproximara al estrecho lo haría «bajo su propia responsabilidad». Estados Unidos rechazó inmediatamente esa interpretación. «Irán no controla el estrecho de Ormuz. El tráfico continúa y las fuerzas estadounidenses vigilan la situación para garantizar que siga siendo así», afirmó el portavoz del Mando Central estadounidense, el capitán Tim Hawkins.

Según el Pentágono, este sábado atravesaron el estrecho cincuenta y cinco buques comerciales, la cifra más alta registrada en un solo día desde el inicio de la guerra, aunque todavía muy por debajo de los aproximadamente ciento treinta barcos diarios que transitaban por la zona antes del conflicto. La guerra de Israr en el Líbano continúa siendo el principal obstáculo para un acuerdo más amplio entre Washington y Teherán. Aunque Israel y Hezbolá alcanzaron un nuevo alto el fuego el viernes, la tregua pareció a punto de desmoronarse apenas un día después. Medios estatales libaneses informaron de nuevos bombardeos israelíes en el sur del país, mientras el Ejército israelí aseguró que Hezbolá había lanzado más de cincuenta proyectiles contra sus fuerzas.