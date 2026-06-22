Starmer podría dimitir hoy lunes

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Apenas cuarenta y ocho horas después de insistir públicamente en que estaba dispuesto a combatir cualquier intento de apartarle del liderazgo laborista, Keir Starmer afronta lo que numerosas fuentes gubernamentales describen ya como el momento más crítico de su carrera política. La posibilidad de que el primer ministro anuncie este lunes un calendario para abandonar Downing Street ha pasado, en cuestión de días, de ser una hipótesis remota a convertirse en la expectativa dominante dentro de amplios sectores del Gobierno y del Partido Laborista. La velocidad con la que se ha producido este cambio de clima político refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el Ejecutivo. Según medios locales varios ministros del gabinete y un número creciente de diputados consideran que la posición de Starmer ha dejado de ser sostenible tras la victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield del pasado jueves, un resultado que muchos parlamentarios interpretan como una demostración práctica de que existe una alternativa capaz de frenar el avance de Reform UK y de Nigel Farage. La imagen de un primer ministro decidido a resistir comenzó a resquebrajarse durante el fin de semana.