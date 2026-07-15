Las bombas cierran Ormuz otra vez

Publicado por Agencias El Cairo / Omán Creado: Actualizado:

Las autoridades marítimas de Omán afirmaron este martes que todavía hay tres tripulantes desaparecidos tras el ataque iraní contra uno de los petroleros que transitaban por la ruta sur del estrecho de Ormuz, mientras que indicó que otras 39 personas han sido evacuadas, entre ellas seis heridas, de dos buques atacados.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán dijo en un comunicado que 18 miembros de la tripulación del petrolero emiratí Al Bahiyah fueron evacuados, pero tres todavía «siguen desaparecidos».

En otro de los petroleros atacados, el Mombasa B, que perdió sus motores en el bombardeo iraní, un total de 18 personas fueron evacuadas, entre ellas seis «con lesiones diversas», sin aportar más detalles.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) indicó esta madrugada que ambos buques fueron atacados por dos misiles de crucero cuando transitaban por aguas jurisdiccionales de Omán y denunció que un tripulante del Mombasa B falleció, mientras que afirmó que otras ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Según la autoridad marítima omaní, otro petrolero, identificado como Stolt Magnesium, también fue atacado y los 23 miembros de su tripulación han sido evacuados y «se encuentran en buen estado de salud».

El ataque contra los petroleros se conoció horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara del inicio de una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer «un alto costo» a Teherán.

Según informó el Centcom en su cuenta de la red social X, los bombardeos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que la República Islámica sería golpeada «muy duro» esa misma noche. El Ejército iraní advirtió, por su parte, que no permitirá «bajo ninguna circunstancia» que EE.UU. «interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz», en respuesta a las declaraciones de Trump y después de que el domingo la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado «hasta nuevo aviso».

La ONU recuerda que por el bloqueado estrecho de Ormuz pasan bienes esenciales que afectan a los derechos humanos

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tensión se ha incrementado en los últimos días por nuevos ataques cruzados.

Mientras en Ormuz, las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron de que están interceptando «misiles y drones hostiles» en su espacio aéreo, sin precisar la procedencia del ataque ni responsabilizar a ningún actor, después de que Irán bombardeara anoche el país árabe en respuesta a las acciones de Estados Unidos.