La ONU nombra a Pedro Sánchez nuevo copresidente de los Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha designado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nuevo coopresidente de los Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que forman parte de lo que se conoce como Agenda 2030, junto a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Guterres ha dado este miércoles la bienvenida a Sánchez, a quien ha definido como "un líder dinámico en cuestiones fundamentales, como la financiación para el desarrollo, la educación, la igualdad y la acción por el clima", y ha destacado cómo, bajo su liderazgo, se celebró con éxito este año la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación en Sevilla.

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible corren el riesgo de quedar fuera de nuestro alcance", ha advertido Guterres cuando quedan menos de cinco años para llegar a la fecha límite que se había fijado para sacar adelante este plan de acción con el que se pretende poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de la población en general para el año 2030.

Sánchez, por su parte, se ha comprometido "a seguir trabajando para garantizar que se aplique la Agenda 2030" y "se traduzca en oportunidades, bienestar y prosperidad para todas las personas, sin dejar a nadie atrás, al tiempo que cuidamos de nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras".

"Tenemos que acelerar la acción y apelar a nuestra responsabilidad colectiva para seguir adelante (...) Está en nuestras manos y debemos actuar", ha afirmado el presidente del Gobierno español, que viene a reemplazar al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el puesto.