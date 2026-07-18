Trump siembra dudas sobre el sistema electoral y acusa a China y a los migrantes

Publicado por David Toro Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar este jueves la confiabilidad del sistema electoral del país al denunciar una supuesta interferencia electoral de China, votos de «no ciudadanos» y presionar al Congreso para aprobar una ley que restringiría el sufragio antes de los comicios de medio mandato de noviembre próximo.

Durante un mensaje emitido en horario estelar desde la Casa Blanca, Trump dijo que su propósito al divulgar esa información no es «debilitar la confianza en las elecciones", sino «corregir las vulnerabilidades, muy rápidamente", pese a volver a cuestionar el proceso electoral y los resultados de 2020.

Trump centró buena parte de su discurso en supuestas amenazas extranjeras y afirmó que información de inteligencia mostraba intentos de China de influir en los comicios de 2020, incluida la fabricación de documentos falsos para facilitar votos ilegales. No obstante, los documentos citados por la Casa Blanca describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes, además de que años atrás las agencias de seguridad estadounidenses habían descartado que actores extranjeros hubieran alterado los resultados electorales.

Trump volvió a arremeter contra el voto por correo, una de sus principales líneas de ataque desde las elecciones de 2020, al afirmar que esta modalidad facilita el fraude y reclama mayores restricciones antes de las elecciones de medio mandato.

El presidente señaló especialmente a estados gobernados por demócratas, como California, donde el voto por correo tiene un amplio uso, y sostuvo que sus sistemas electorales presentan vulnerabilidades.

Sin embargo, autoridades electorales y múltiples investigaciones no han encontrado evidencia de un fraude generalizado mediante esta modalidad.

La ofensiva de Trump contra el voto por correo ha encontrado resistencia incluso dentro del Partido Republicano, especialmente entre legisladores de estados donde esta práctica está extendida y que temen que restricciones más severas puedan afectar la participación de sus propios votantes. Trump utilizó además documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) sobre Venezuela y la empresa tecnológica Smartmatic para sostener que existieron mecanismos capaces de alterar resultados electorales entre 2004 y 2020 mediante tecnología digital. El presidente afirmó que el análisis demostraba un complot para manipular elecciones, pero el documento de inteligencia citado era más limitado. El informe señalaba que funcionarios venezolanos tenían «cierta capacidad para manipular los sistemas de votación electrónica» dentro de Venezuela, pero advertía que no existía evidencia.