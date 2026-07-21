Burnham anuncia la rebaja de los impuestos a la energía en Reino Unido como primera medida para ayudar al coste de vida

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El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este martes la rebaja de los impuestos a la energía como primera medida para ayudar a lidiar con el auge en el coste de la vida en el país, tras asumir la jefatura del Gobierno este lunes después de hacerse efectiva la dimisión de Keir Starmer.

"Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", ha afirmado el líder británico en un mensaje en redes sociales, un día después de que asumiera el puesto de primer ministro y anunciara su gabinete.

John Healey, nuevo ministro de Finanzas británico, ha señalado que la rebaja del impuesto "dará a las familias un respiro a la hora de pagar las facturas y les aportará cierta tranquilidad este invierno". Según ha informado, la medida se financiará "con los fondos del programa de identificación digital que se ha cancelado este año" y contribuirá a "reducir la inflación" en todo el país.

El Ministerio de Finanzas británico ha detallado que la medida entrará en vigor a partir del 1 de octubre, cuando se elimine el IVA de las facturas de electricidad domésticas. "Ayudará a los hogares a hacer frente a los gastos energéticos de este invierno y se financiará con cargo a los presupuestos existentes", ha informado en un mensaje en redes sociales.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En frente, la líder del Partido Conservador y jefa de la oposición, Kemi Badenoch, ha afeado los anuncios de Burnham incidiendo en que representa "miles de millones de libras en compromisos de gasto", y se suma al compromiso de elevar el gasto en defensa al 3% del PIB.

"¿De dónde sale el dinero? No ha habido ninguna explicación seria sobre cómo se financiarán. Estoy muy preocupada de que el primer ministro esté haciendo muchas promesas sin dar al país una explicación sobre cómo podemos permitirnos pagarlas", ha afirmado.

Badenoch ha recalcado así que Reino Unido no debe endeudarse más, ya que los británicos "están pagando más en intereses de la deuda que en defensa". "La respuesta tampoco puede ser subir los impuestos. La carga fiscal ya es demasiado alta, y las familias y las empresas no deberían enfrentarse a facturas aún más elevadas", ha incidido, recalcando al nuevo primer ministro que la solución pasa por "recortar el gasto".

"Andy Burnham debería estar en el Parlamento explicando cuáles son sus planes reales y cómo va a pagarlos", ha insisitido la jefa de la oposición británica.

CAMBIO DE GOBIERNO EN REINO UNIDO

Burnham ha asumido las riendas del Gobierno declarando su intención de abrir un punto de inflexión y romper con la crisis política abierta en Reino Unido tras el referéndum del Brexit hace una década.

El nuevo 'premier' británico ha prometido impulsar los mayores cambios de los últimos 40 años para establecer "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" en el país que corrija los "caminos equivocados" en la década de los ochenta, en referencia a la era de Margaret Thatcher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Con la vista puesta en mejorar la economía de los ciudadanos de a pie, el exalcalde de Mánchester ha prometido un plan antes de finales de año con el que lanzará un nuevo modelo político y económico para la próxima década. Además, Burnham anunció su Ejecutivo con numerosos cambios con respecto al de Starmer, con David Miliband --líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía-- como ministro de Exteriores, y Healey --responsable de Defensa hasta junio-- en el cargo de ministro de Finanzas como principales novedades.

Wes Streeting relevará a Healey como ministro de Defensa tras abandonar en mayo Sanidad y amagar entonces con disputar el liderazgo laborista con el que finalmente se ha hecho Burnham.

Asimismo, Angela Rayner, constituye por sí misma uno de los nombramientos más llamativos: tras dimitir como vice primera ministra en septiembre de 2025 tras reconocer que incurrió en irregularidades fiscales durante la compra de su segunda vivienda, será ministra de Vivienda, cargo que ya ocupó con Starmer.

Entre las salidas, destacan la de dos figuras afines al ex primer ministro como es el caso de Rachel Reeves, quien ocupaba hasta ahora la cartera de Finanzas, y la de David Lammy, vice primer ministro y titular de Justicia bajo Starmer, tras liderar Exteriores hasta septiembre de 2025.