Al menos diez muertos y 100 heridos tras un ataque ruso a un evento de la industria de armamento en Kiev

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El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, ha confirmado este viernes la muerte de una decena de personas, además de cerca de cien heridos, por un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre, según apuntan otras fuentes, un evento en el que participaban representantes de la industria armamentística ucraniana, en Kiev.

"Rusia ha lanzado nuevamente un ataque con misiles contra la región de Kiev. Diez personas murieron y cerca de cien resultaron heridas de diversa gravedad", ha comunicado Kravchenko en un mensaje en redes sociales, en el que también ha adelantado que se investigará la celebración de este evento.

En ese sentido, ha explicado que "la investigación determinará quién tomó la decisión de celebrar el evento, quién acordó el lugar, la hora y el formato del mismo, qué medidas de seguridad se implementaron y si se evaluaron adecuadamente los riesgos en condiciones de ley marcial".

"La guerra no exime de responsabilidad por las decisiones de gestión. Por el contrario, exige la máxima profesionalidad, cautela y atención en cada paso", ha apuntado el fiscal, que cierra el mensaje expresando su pésame a las víctimas.

En esa línea también se ha manifestado el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, quien ha recordado que este tipo de eventos públicos y las grandes concentraciones "están prohibidas desde hace tiempo" por motivos de seguridad y "todos los civiles deben tenerlo presente".

"El país está en guerra y estos requisitos deben cumplirse en todo momento, de día o de noche, y los eventos deben planificarse de acuerdo con las normas de seguridad", ha remarcado.

Por su parte, el gobernador de la región de Kiev, Ruslan Oliinik, ha detallado que el ataque ha ocurrido en el distrito de Bucha, en un campo de entrenamiento de tiro privado, mientras que el Consejo Ucraniano de Fabricantes de Armas ha confirmado la presencia en el mismo de "representantes de la industria de defensa".

"La información sobre el lugar exacto donde se encontraban los participantes no se había difundido públicamente", ha informado en redes sociales la organización, que ha precisado que no han sido los organizadores de dicho evento, si bien está "en contacto con sus colegas y prestando el apoyo necesario".

LA VERSIÓN DE MOSCÚ

El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado que el ataque ha ido dirigido hacia unas instalaciones a las afueras de Kiev en el que se realizaban demostraciones de drones que luego son utilizados por las fuerzas ucranianas.

Asimismo, ha destacado que en ese momento el lugar estaba repleto de "importantes desarrolladores y fabricantes de vehículos aéreos no tripulados, representantes del comando de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas ucranianas y agencias de inteligencia ucranianas que planificaban y ejecutaban directamente ataques en territorio ruso".

UN ASESOR DE ZELENSKI ADVIERTE DEL RIESGO DE ESTOS EVENTOS

Serhi Beskrestnov, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en guerra electrónica y asiduo a este tipo de actos, ha escrito en redes sociales que "se celebran decenas, si no cientos, de eventos de este tipo" y que no acudió debido a los "riesgos" que entrañaba este en concreto.

Así, Beskrestnov ha explicado que decidió no asistir debido a la falta de refugio en las instalaciones, que además estaban en una zona dentro del alcance de misiles balísticos, que fue anunciado a través de internet "con demasiada antelación" y estaba previsto que acudiera una "enorme cantidad de participantes".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes la muerte de once personas y "docenas" de heridos como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre las ciudades de Kiev y Sloviansk, la última en la ampliamente controlada por Moscú región de Donbás.

Estos han sido "brutales ataques" sobre población civil, tal y como ha denunciado el presidente ucraniano en sus redes sociales, apenas unas horas después de celebrar un bombardeo sobre unas instalaciones militares rusas en Kirov, que ha dejado seis muertos y una treintena de heridos.

Para Zelenski "Rusia ha abandonado hace tiempo cualquier consideración por las normas internacionales y por los valores humanos" y deben rendir cuentas por ello. "Su único interés es continuar con las matanzas", ha advertido el líder ucraniano, que ha querido hacer partícipes a sus socios de la protección de Ucrania.

"Es importante que nuestros socios comprendan plenamente que proteger vidas también depende de ellos", ha señalado Zelenski, volviendo de esta manera a hacer alusión a la necesidad de que sigan suministrando a las fuerzas ucranianas sistemas Patriot. "Son la prioridad número uno", ha dicho.

Las reiteradas demandas de Zelenski llegan un día después de que el presidente ucraniano anunciara un acuerdo de colaboración con la contratista de defensa estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot tras lograr hace unos días que Washington accediera a conceder las licencias oportunas para desarrollarlos.

MUERTOS EN SLOVIANSK

El líder ucraniano ha lamentado estas últimas muertes y ha remarcado que los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para minimizar en la medida de lo posible las consecuencias que han dejado estos últimos ataques sobre la capitaL y la provincia de Donetsk.

El gobernador ucraniano de Donetsk, Vadim Filashkin, ha confirmado la muerte de cinco personas tras los ataques que han caído en las últimas horas sobre Sloviansk. "Esta mañana, los rusos lanzaron dos bombas aéreas sobre la ciudad", ha comunicado.

"Los rusos atacan nuestras ciudades a diario, y por segundo día consecutivo, sus ataques han causado numerosas víctimas en Sloviansk", ha denunciado Filashkin, quien ha informado también de daños en el consulado de Letonia. "Es peligroso permanecer aquí", ha advertido el gobernador de la provincia en redes sociales.

Los ataques se han sentido también en otras ciudades como Druzhkivka, Mikoláivka y Kramatorsk, sumando decenas de heridos, ha revelado Filashkin.