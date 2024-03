El Ayuntamiento arrastra 23,1 M€ de obras y servicios que no logró ejecutar en 2023

El Ayuntamiento de León se volvió a dejar en el último año buena parte de su presupuesto de inversiones y servicios sin ejecutar. La administración municipal acaba de incorporar como remanentes de tesorería 23.118.298,78 euros, según el acuerdo incorporado por urgencia en la última junta de gobierno. Las cifras sale de sumar los 18.092.420,92 euros de las subvenciones aportadas por otras administraciones que no pueden destinarse a otros proyectos diferentes, y 5.025.877,86 euros de fondos propios que no llegaron a destinarse a los planes que había previstos en las cuentas municipales del ejercicio pasado.

El volumen del remanente de tesorería se convierte ya en una costumbre de los gobiernos de José Antonio Diez. La cifra no llega a los 35,7 millones de euros de la última ocasión, en la que el engorde contaba con 5 millones de euros provenientes de los ingresos extraordinarios de la participación en los tributos del Estado. Esta vez los 23,2 millones de euros anotados para poder gastar en 2024 provienen en su integridad de gastos no realizados. El socialista ya dejó otros 28,2 millones de euros de 2021 y 7,8 millones de euros de 2020, pese a que cuando estaba en la oposición cuestionaba como muestra de ineficacia y mala gestión a los gobiernos del PP que, en 10 años, se dejaron 71,8 millones de euros.

Entonces, sujetos al plan de ajuste, tuvieron que dedicarse de manera ineludible al pago de la deuda municipal. No sucede lo mismo ya desde 2020. El único corsé para el gobierno de José Antonio Diez viene apretado por los proyectos de financiación afectada. El listado suma 18,1 millones de euros provenientes de otras administraciones, además de otros 2,8 millones que, pese a provenir de fondos propios, tienen que emplearse para complementar los proyectos y el compromiso de su ejecución.

Listado de proyectos includos en el remanente de tesorería

En esta lista sobresalen los 8.308.132,08 euros que, año tras año, se arrastran del Palacio de Congresos. Heredados ya de la etapa del PP, los socialistas tampoco han sido capaces en estos cinco años de adjudicar siquiera las obras de la envolvente del edificio de la antigua Azucarera Santa Elvira. Todo este tiempo, los fondos se han mantenido disponibles, pero tan sólo hace unos meses se sacó a licitación el encargo con un presupuesto tope de 4,45 millones de euros sin que todavía se haya cerrado siquiera el plazo para la presentación de ofertas.

Distribución El listado suma 20,9 M€ de proyectos que no pueden variarse y otros 2,22 M€ con margen

No es el único proyecto cuantioso que se quedó sin ejecutar por parte del Ayuntamiento de León en el ejercicio que le tocaba. Por volumen la mayor cuenta se apunta con cargo a las obras financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. El consistorio tiene recibidos ya 11.944.570,94 euros sin haberlos liquidado a favor de las empresas adjudicatarias, bien porque no han acabado los encargos o porque no se han iniciado. La partida mayor viene recogida para la rehabilitación del consistorio de Ordoño II, con 3,14 millones, más del 70% de inversión comunitarias y el resto municipal. Los mismos porcentajes se sucede con los 3,083 millones de la primera fase de la reforma del Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), los 2,9 millones de la zona de bajas emisiones; los 639.804,63 del mercado del Conde Luna y el comercio minorista; los 335.941,09 del Palacio de Deportes...

Fuera de estas grandes partidas quedan otros 2.225.791,13 euros de gastos municipales que el Ayuntamiento tiene libertad para mantener o emplear en otras iniciativas. El reguero presenta 82 iniciativas, del total de 96 de todo el remanente de tesorería, sin ejecutar, como los 117.260,73 euros de los pasos de peatones inteligentes, los 79.029,1 euros de la caldera de biomasa para la residencia de la tercera edad o los 70.785 euros de los contenedores de recogida de residuos y repuestos para el servicio de limpieza, así como otros en los que el desembolso fue menor del dispuesto, como los 146.274,48 euros de sustitución de los campos de hierba artificial.