Comienza el primer acto del 8-M en León: "No es un caso aislado, se llama patriarcado"

La primera movilización de las convocadas en León ya ha comenzado. La marcha del movimiento feminista de León ha reunido en Ordoño alrededor de un centenar de participantes al grito de "No es un caso aislado, se llama patriarcado".

Sus lemas ensalzan la abolición de la prostitución y rechazan la pornografía por entender que lesiona los derechos de la mujer. La única movilización feminista de León este 8-M, entienden sus convocantes, es el movimiento feminista de León.

Entre los cánticos y demandas se escucha: "Ley abolicionista del sistema prostitucional"; "Con droga o sin droga mi cuerpo no se toca"; "No es no, lo demás es violación"; "Sin puteros no hay trata ni prostitución"; "Aquí estamos nosotras no violamos"; "El feminismo es abolicionista".